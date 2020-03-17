Предприятие Росатома изготовило оборудование для первого в России завода по переработке отходов

© rostec.ru

Компания «ЗиО-Подольск» из машиностроительного дивизиона корпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш» изготовила и отгрузила комплект котельного оборудования для первого в России завода по переработке отходов в энергию, который строит компания «РТ-Инвест» Госкорпорация Ростех. Общая масса отгруженной продукции составила порядка 1300 тонн.

Современное предприятие возводится в Воскресенском районе Московской области вблизи деревни Свистягино. Завод станет финальным звеном в создаваемой в Подмосковье комплексной системе обращения с отходами. На предприятие будут поставлять только прошедшие сортировку ТКО, которые не пригодны для вовлечения во вторичный оборот, подчеркивают в «РТ-Инвест».

На строительную площадку отправлены основные крупногабаритные секции для двух из трех паровых котлов П-152: блоки экранов топки, блоки экономайзеров первой ступени и барабаны высокого давления.

Экраны топки котла являются одним из главных элементов в процессе получения пара, вращающего турбины для выработки электроэнергии, отмечают в «Атомэнергомаше». Впервые в российской практике поверхности нагрева выполнены с применением наплавок со специальными свойствами: на отдельных частях экранов топки, подверженных высоким температурам, выполняется наплавка типа Inconel 625. Это позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения — выше 1200 градусов для исключения образования таких вредных веществ, как диоксины.

Блоки экономайзеров предназначены для подогрева питательной воды до заданных параметров. Барабан высокого давления служит для разделения поступающей пароводяной смеси на пар и воду.

© sun9-3.userapi.com

Заводы по энергоутилизации отходов строятся по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova. Это одна из самых референтных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. «ЗиО-Подольск» — один из крупнейших изготовителей подобного оборудования в стране, который благодаря приобретенным компетенциям получил первый контракт на производство оборудования на экспорт.

Изготовление оборудования для российских заводов осуществляется по контрактам с дочерней компанией «РТ-Инвест» АГК-1, реализующей проект «Энергия из отходов». Технологическое и материаловедческое сопровождение проекта осуществляет главный материаловедческий центр Госкорпорации «Росатом» — НПО «ЦНИИТМАШ». Также по контракту c Hitachi Zosen Inova «ЗиО-подольск» в настоящее время изготавливает на замену комплект пароперегревателей для паровых котлов завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании.