В Кирове открыт корпус детского диагностического центра

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На улице Строителей, 23 в Кирове открыли новое двухэтажное отделение Детского клинического консультативно-диагностического центра площадью 850 кв.м.

В новом отделении будут проводить консультацию, диагностику, лечебно-профилактическую работу, а также курсы физиотерапии. В современном центре уже работают невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, кардиолог, онколог, акушер-гинеколог, ревматолог, физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики и другие. Кроме того, пациентов будут принимать врач аллерголог-иммунолог, планируется работа кабинета охраны зрения и открытие дневного стационара педиатрического профиля.

Обновленное здание необходимо для того, чтобы разделить потоки больных и здоровых детей. Тех площадей, котрыми располагают поликлиники на Монтажников и Волкова, не хватает для реализации этой идеи. Так как эта поликлиника является структурным подразделением Детского клинического консультативно-диагностического центра, то сюда можно будет направлять и маленьких пациентов не только юго-западного, но и других районов города, и даже области.

Новое отделение — это единственное отдельно стоящее здание детской поликлиники в городе Кирове, подчеркнул зампред правительства области Дмитрий Курдюмов. Как правило, все другие расположены на первых этажах жилых домов. Учреждение было создано в неиспользуемом имущественном комплексе за счет внутренних средств.

Расширение поликлиник на Монтажников и Волкова было крайне необходимо, но ставить тяжелое диагностическое оборудование в жилых домах по нормам санпина запрещено. В связи с этим было принято решение использовать отдельно стояще здание, пояснил зампред. На первом этапе пропускная способность поликлиники составит до 200 посещений в смену, а после ремонта второго этажа она увеличится до 600 человек.

В октябре 2018 года был открыт первый этаж поликлиники с кабинетами врачей-специалистов. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году здесь открыли кабинет охраны зрения, установили рентген-аппарат. Сейчас открылся второй этаж поликлиники, что позволит вывести оказание медицинской помощи детям на качественно новый уровень, — напомнили в минздраве.

Всего в поликлинике ведут прием врачи 10 специальностей: детская хирургия, офтальмология, оториноларингология, акушерство-гинекология, неврология, ревматология, детская кардиология, детская психиатрия, травматология-ортопедия, гастроэнтерология.

Как рассказала главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова, в поликлинике осуществляется ультразвуковая диагностика, а само отделение оснащено оборудованием для функциональной диагностики, такой как ЭКГ, ФВД, ЭЭГ, суточное мониторирование артериального давления и холтеровское мониторирование электрокардиограммы.

Для удобства маленьких посетителей здесь есть операционная и предоперационная, где детям можно проводить малые операции: например, удаление вросшего ногтя, папилломы, шипицы. Здесь будет работать детский онколог, и при подозрении на онкопроцесс можно будет сделать пункцию лимфатического узла. Кроме того, в отделении можно пройти обследование желудочно-кишечного тракта, — сообщила Мария Савинова. — Центр был открыт для удобства жителей юго-западного района, но сюда приезжают и из других районов города и даже области. У нас есть Центр здоровья на ул. Красноармейской, 43, но его было недостаточно для детского населения, поэтому было решено открыть это отделение.