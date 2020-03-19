Новую школу на 150 мест открыли в оренбургском поселке Домбаровский
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Полторы недели назад начала работу Домбаровская основная общеобразовательная школа № 3, построенная в Оренбуржье по национальному проекту «Образование».
Отметим, что в новой школе учатся 124 ребенка, с ними работают 16 педагогов. Рассчитано это учебное заведение на 150 мест, поэтому в будущем здесь смогут заниматься дети из близлежащих школ. Ежедневно ребят кормят в столовой горячим обедом. А еще на территории школы создали условия для занятий спортом: юные домбаровцы уже оценили оборудованные беговые дорожки, футбольное поле, площадку для стритбола и других подвижных игр.
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