В Северной Осетии открыли новые корпуса к детским садам

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В Моздокском районе состоялось открытие сразу трех пристроек к детским садам для детей от полутора до трех лет. Два новых здания, рассчитанных на 20 мест, появились в детских садах № 5 и № 12 г. Моздока и одно на 55 мест в детском саду № 24 с. Троицкое.

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Новые помещения оснащены современным оборудованием и мебелью, подобран штат сотрудников. Также построены автономные котельные, оборудованы дополнительные уличные веранды.

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Стоит отметить, что проблема нехватки мест в Моздокском районе решается высокими темпами. За последние 12 месяцев в районе открылись два детских сада, построенных с нуля. Также путем возведения пристроек появилась возможность открыть дополнительные группы в имеющихся дошкольных учреждениях в количестве 165 мест.

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru