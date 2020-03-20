«Химсервис» начал производство маслобензостойких рукавов ПВХ в Иркутской области

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Компания «Химсервис» (Иркутская обл.) наладила серийный выпуск маслобензостойких рукавов из поливинилхлорида (ПВХ) для различных областей применения. Как сообщается в пресс-релизе компании, новое производство позволяет получать прочные армированные шланги с повышенной эластичностью и с рабочим диапазоном температур от -35 до +60С.

ПВХ-рукав спирально-витой изготовлен из поливинилхлорида с добавкой для придания сверхэластичных свойств, а так же армирован высокопрочной спиралью ПВХ и имеет внутренний слой из полиуретановой маслобензостойкой пленки.

Специальная марка ПВХ придает рукавам высокую гибкость и более высокую, по сравнению с обычными шлангами, а так же устойчивость к низким температурам. ПВХ-рукава ударопрочные, устойчивы к УФ-излучению, не выделяют вредных веществ в окружающую среду и не подвержены грибку.

В настоящее время разработаны три типа спирально-витых рукавов ПВХ: HS/W — для воды и стоков, HS/O — химически активных веществ, HS/A — аспирации.

Модель ПВХ 100-HS/W для химически пассивных жидкостей — воды, стоков, слабых кислотных и щелочных растворов. Область применения — сельхозпредприятия, сфера ЖКX, рыбхозы, дачные и приусадебные участки.

Модель ПВХ 100-HS/О с повышенной маслобензостойостью рассчитана на перекачку химически активных веществ, в том числе тoплива. Предназначен для использования на предприятиях химической отрасли, в фармацевтике, на заправочных станциях.

ПВХ 100-HS/А — рукава для аспирации, предназначены для перекачки газов, пыли, воздушной массы со стружкой и опилками. Область применения — деревообрабатывающие предприятия, cистемы вeнтиляции и кoндиционирования. Для промышленных предприятий, где необходимо очищать обoрудования и производственные помещения от стружки и абразива, могут быть изготовлены рукава с внутренним полиуретановым покрытием, которое обеспечивает дополнительную защиту и увеличивает срок службы изделий. Рукава из поливинилхлорида всех моделей могут изготавливаться следующих внутренних диаметров: 50, 65, 75, 100, 125, 150 мм.