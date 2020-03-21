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«ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование на АЭС «Руппур» в Бангладеш

 © aem-group.ru

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») отгрузил сепаратосборник сепаратора-пароперегревателя (СПП-1200), предназначенного для оснащения первого энергоблока АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш.

Сепаратосборник предназначен для сбора отсепарированной в СПП влаги. Представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, состоящий из корпуса, люк-лаза, патрубков подвода и отвода сепарата, внутри корпусных устройств. Внутренняя перегородка сепаратосборника с установленными отсечными устройствами обеспечивает заданный уровень сепарата на разных режимах эксплуатации блока АЭС. Масса оборудования 41 тонна. Эксплуатационный срок службы аппарата — 50 лет.

Конструкторская документация разработана специалистами отдела оборудования атомных станций № 2 Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением. Ранее завод изготовил и поставил аналогичные аппараты для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и двух блоков Белорусской атомной станции.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.
Источник: http://www.aem-group.ru/mediacenter...anie-na-aes-%C2%ABruppur%C2%BB.html

Росатом, Атомэнергомаш, ЗиО-Подольск, АЭС Руппур, Бангладеш
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