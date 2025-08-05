На АЭС «Руппур» в Бангладеш выполнена продувка паропроводов свежего пара в турбинном отделении
Это один из ключевых этапов холодно-горячей обкатки энергоблока. Продувка проводилась с использованием свежего пара под давлением 2,0 МПа и температурой 200 °C. Далее последует повторная продувка паропроводов с увеличенным объёмом свежего пара, что позволит провести окончательную очистку магистралей и уточнить параметры работы оборудования под нагрузкой, приближённой к эксплуатационной.
«Завершение данного этапа пуско-наладочных работ на АЭС „Руппур“ является еще одним шагом к важнейшему для Бангладеш событию — запуску энергоблока № 1, подключению его к энергосистеме для обеспечения жителей страны дополнительной энергией, столь нужной экономике и промышленности. В перспективе АЭС „Руппур“, построенная по новейшему российскому проекту ВВЭР-1200, обеспечит до 10% чистой энергии Бангладеш на десятилетия вперед», — отметил вице-президент по проектам в Бангладеш «Атомстройэкспорта» Алексей Дерий.
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