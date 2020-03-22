В Северной Осетии открыт новый детский сад на 150 мест

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12.02.2020 г. состоялась церемония открытия детского сада на 150 мест в станице Луковская Моздокского района.

Строительство дошкольного учреждения началось в апреле 2019 года в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования». За относительно короткий срок строители возвели новое, отвечающее всем современным требованиям здание. Здесь есть все условия для воспитания, физического и интеллектуального развития детей. Двухэтажное здание нового учреждения построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 8 групп.

Для дошкольников спроектированы спальни, пищеблоки, санитарные помещения и медицинский кабинет, бассейн, оборудованы музыкальные и гимнастические залы, зоны для кружков и игр. На прилегающей территории размещены прогулочные площадки с верандами, спортивная площадка с необходимым игровым оборудованием. Территорию вокруг садика благоустроили — оборудовали групповые и спортивные площадки.

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