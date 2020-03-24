Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Ярославле открыли новый детский сад на 280 детей

 © avatars.mds.yandex.net

Детский сад в шаговой доступности. Сегодня в Дзержинском районе Ярославля открыли новое дошкольное учреждение.

Этот детсад стал четвертым, построенный в рамках приоритетной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». А Брагино — один из крупнейших районов города, активно застраивающийся.

«Яблочко», а именно такое название получило дошкольное учреждение, первым получило лицензию на ведение образовательной деятельности. Новый детский сад смогут посещать 280 детей. В здании обустроены 12 групп, физкультурный зал, кабинет логопеда, пищевой и медицинский блоки.

Планировкой также предусмотрено соблюдение принципа групповой изоляции. Самые маленькие дети имеют самостоятельный выход на игровую площадку.

Открытие детского сада сегодня прошло в спокойной обстановке без торжественных речей и перерезания красной ленточки.

В настоящее время в Ярославле к открытию готовятся ещё один детский сад и двое яслей. Это позволит сократить очередь в системе дошкольного образования на 680 человек.

 © city-yaroslavl.ru

 © yarregion.ru

 © yarregion.ru

 © city-yaroslavl.ru

 © yarregion.ru
Источник: https://1yar.tv/article/v-yaroslavle-otkryli-novyy-sadik-na-280-detey/

Ярославль, новый детсад
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,