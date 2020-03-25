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Медучреждения

В Москве были запущены в эксплуатацию новые медицинские центры

Первая очередь нового медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО

Больница в Новой Москве стала принимать пациентов с подозрением на коронавирус

 © images.aif.ru

Перинатально-кардиологический центр на территории городской клинической больницы № 67 им. Л.Ворохобова

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

На базе столичной больницы № 67 в районе Хорошёво-Мнёвники развернулся новый стационар для размещения пациентов с подозрением на коронавирус и лечения заболевших. Инфекционное отделение открылось в недавно построенном перинатальном центре клиники, и стало в Москве седьмым по счету, где принимают людей с вирусом COVID-19.

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Медцентр «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО

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 © stroi.mos.ru

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 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru
Источник: https://www.mos.ru/news/item/67607073/

новый медцентр, модернизация здравоохранения, Москва
  • Нет аватара frme
    25.03.2004:56:23

    Даже спокойнее стало: если уж и полыхнет то хоть есть где и чем достойно встретить

    Отредактировано: frme~05:29 25.03.20
    #1193262
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