В Москве были запущены в эксплуатацию новые медицинские центры
Первая очередь нового медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО
Больница в Новой Москве стала принимать пациентов с подозрением на коронавирус
Перинатально-кардиологический центр на территории городской клинической больницы № 67 им. Л.Ворохобова
На базе столичной больницы № 67 в районе Хорошёво-Мнёвники развернулся новый стационар для размещения пациентов с подозрением на коронавирус и лечения заболевших. Инфекционное отделение открылось в недавно построенном перинатальном центре клиники, и стало в Москве седьмым по счету, где принимают людей с вирусом COVID-19.
Медцентр «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО
Источник: https://www.mos.ru/news/item/67607073/
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25.03.2004:56:23