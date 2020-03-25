В Москве были запущены в эксплуатацию новые медицинские центры

Первая очередь нового медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО

Больница в Новой Москве стала принимать пациентов с подозрением на коронавирус

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Перинатально-кардиологический центр на территории городской клинической больницы № 67 им. Л.Ворохобова

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На базе столичной больницы № 67 в районе Хорошёво-Мнёвники развернулся новый стационар для размещения пациентов с подозрением на коронавирус и лечения заболевших. Инфекционное отделение открылось в недавно построенном перинатальном центре клиники, и стало в Москве седьмым по счету, где принимают людей с вирусом COVID-19.

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Медцентр «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО

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