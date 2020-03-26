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На заводе «Уральские локомотивы» запустили в производство бустерную секцию для электровоза «Синара» серии 2ЭС6. Дополнительная секция, позволяющая на 25% увеличить производительность самого массового современного электровоза на сети РЖД, будет готова уже в конце апреля. В настоящее время идут работы по изготовлению деталей кузова и тележек, следующим этапом станет сборка-сварка кузова.

До недавнего времени с бустерной секцией на заводе «Уральские локомотивы» выпускался только грузовой электровоз постоянного тока с асинхронным тяговым приводом «Гранит» серии 2ЭС10.

«Локомотив с таким усилением будет обладать существенно большей тяговой мощностью и позволит водить поезда повышенного веса и длины в соответствии с потребностями эксплуатанта, — отметил генеральный директор Олег Спаи. — Учитывая современные тренды, наши специалисты разработали конструкторскую документацию и приступили к изготовлению опытного образца. Серия сертификационных испытаний локомотива „Синара“ № 1080 вместе с бустером пройдет на территории завода в конце апреля. Затем локомотив отправится на экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинке. После чего усовершенствованная версия успешно зарекомендовавшего себя электровоза будет передана на железные дороги страны»

Двухсекционные электровозы серии 2ЭС6 успешно эксплуатируются на железнодорожных магистралях Центральной и Северо-Западной России, Урала и Сибири. Ежедневно качественные и надежные локомотивы «Синара» водят составы массой 8000 т на участках с равнинным профилем пути и поезда массой 5000 т на участках с горным профилем. При сцеплении с бустерной секцией суммарная мощность электровоза позволит водить составы массой почти 10000 т на равнинах и 6300 т на участках со сложным профилем. Заводские конструкторы в случае потребности у перевозчика предусмотрели и вариант установки двух бустерных секций. В такой сцепке электровоз уверенно проведёт поезд массой 12500 т и 7100 т в зависимости от равнинного или горного профиля.