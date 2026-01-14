MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 526
Великоросс Статистика

Уральский завод произвел более сотни пассажирских и грузовых поездов за 2025 год

В 2025 году завод «Уральские локомотивы» (входит в Группу Синара) поставил заказчикам 87 грузовых магистральных электровозов и 19 скоростных электропоездов «Финист». На предприятии подвели итоги выполнения годовой производственной программы.

На маршруты вышли 87 грузовых магистральных электровозов различных серий: 51 единицу «Синара» 2ЭС6, 33 — «Синара» 3ЭС6, 2 — «Малахит» 2ЭС8 и 1 — «Малахит» 3ЭС8, что составило 208 локомотивосекций. Кроме того, ОАО РЖД получило 19 скоростных электропоездов «Финист» различных модификаций. В частности, 16 поездов постоянного тока серии ЭС104 (10 пятивагонных и 6 восьмивагонных), а также 3 пятивагонных двухсистемных поезда серии ЭС105.

При этом «Уральские локомотивы» не только производят серийные модели, но и разрабатывают инновационные образцы железнодорожной техники. В ушедшем году завод презентовал прототип нового грузового электровоза переменного тока «Орлец» серии 2ЭС11. В настоящее время модель проходит сертификационные испытания.

Кроме того, «Уральские локомотивы» изготовили на платформе «Финист» новый скоростной двухсистемный электропоезд серии ЭС105, который может работать на путях, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. Первые составы ЭС105 уже переданы Свердловской железной дороге.

Наконец, предприятие готовит мощности, чтобы начать производство отечественных высокоскоростных поездов для первой российской ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В настоящее время на территории «Уральских локомотивов» возводятся цеха общей площадью 67 тыс. кв. метров. Одновременно с этим на модернизированных мощностях идет сборка первых двух образцов высокоскоростного поезда. Их испытания состоятся в 2027 году.

«Благодаря сильной конструкторской школе, высокотехнологичному оборудованию и компетенциям специалистов завод реализует полный цикл выпуска инновационного подвижного состава — от разработки новых моделей до их производства и сервисного обслуживания. Тесное взаимодействие с заказчиками и лучшими российскими поставщиками позволяет выпускать технику, максимально удовлетворяющую растущие требования современной транспортной инфраструктуры и запросы конечного потребителя», — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: fedpress.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара alexm16.01.26 11:49:47

    Вот это завод!
    220 тысяч м² — площадь производственных комплексов завода «Уральские локомотивы».
    ulkm.ru
    До конца 2026 года планируется построить пять новых корпусов для производства высокоскоростных поездов, общая площадь которых составит 67 тысяч м².
    По данным на ноябрь 2024 года, на предприятии «Уральские локомотивы» работают 4,2 тысячи сотрудников. К 2028 году завод планирует увеличить это количество на 1,5 тысячи сотрудников с учётом вновь вводимых производственных мощностей.
    в 2025 году сообщалось, что на заводе есть участки сборки-сварки тележек поездов и локомотивов, где применяются роботы последнего поколения
    Вот где надо уже сегодня внедрять больше и больше роботов

    #1311137