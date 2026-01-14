В 2025 году завод «Уральские локомотивы» (входит в Группу Синара) поставил заказчикам 87 грузовых магистральных электровозов и 19 скоростных электропоездов «Финист». На предприятии подвели итоги выполнения годовой производственной программы.

На маршруты вышли 87 грузовых магистральных электровозов различных серий: 51 единицу «Синара» 2ЭС6, 33 — «Синара» 3ЭС6, 2 — «Малахит» 2ЭС8 и 1 — «Малахит» 3ЭС8, что составило 208 локомотивосекций. Кроме того, ОАО РЖД получило 19 скоростных электропоездов «Финист» различных модификаций. В частности, 16 поездов постоянного тока серии ЭС104 (10 пятивагонных и 6 восьмивагонных), а также 3 пятивагонных двухсистемных поезда серии ЭС105.

При этом «Уральские локомотивы» не только производят серийные модели, но и разрабатывают инновационные образцы железнодорожной техники. В ушедшем году завод презентовал прототип нового грузового электровоза переменного тока «Орлец» серии 2ЭС11. В настоящее время модель проходит сертификационные испытания.

Кроме того, «Уральские локомотивы» изготовили на платформе «Финист» новый скоростной двухсистемный электропоезд серии ЭС105, который может работать на путях, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. Первые составы ЭС105 уже переданы Свердловской железной дороге.

Наконец, предприятие готовит мощности, чтобы начать производство отечественных высокоскоростных поездов для первой российской ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В настоящее время на территории «Уральских локомотивов» возводятся цеха общей площадью 67 тыс. кв. метров. Одновременно с этим на модернизированных мощностях идет сборка первых двух образцов высокоскоростного поезда. Их испытания состоятся в 2027 году.

«Благодаря сильной конструкторской школе, высокотехнологичному оборудованию и компетенциям специалистов завод реализует полный цикл выпуска инновационного подвижного состава — от разработки новых моделей до их производства и сервисного обслуживания. Тесное взаимодействие с заказчиками и лучшими российскими поставщиками позволяет выпускать технику, максимально удовлетворяющую растущие требования современной транспортной инфраструктуры и запросы конечного потребителя», — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.