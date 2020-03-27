На Северной верфи заложили траулер «Капитан Тузов»

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27 марта на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась закладка морозильного траулера-процессора «Капитан Тузов» проекта 170701. Как сообщили в пресс-службе предприятия, заказчиком судна является АО «Альтернатива» (входит в группу «Норебо»).

Это уже пятый траулер, строящийся по проекту 170701. Особенностью данного заказа является то, что у корабелов уже есть полный комплект рабоче-конструкторской документации по корпусу, насыщению и судовым системам.

Передать судно заказчику корабелы планируют в 2022 году. Новое судно будет вести промысел трески и пикшы, а также других донных видов рыб в северо-западной части Атлантического океана.

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Строящееся судно получило своё наименование в честь капитана рыбопромысловых судов Мурманского тралового флота Василия Никитовича Тузова, чей экипаж многие годы входил в десятку лучших и получал награды за максимальный вылов и высокую культуру судовождения,

Отметим, резка металла для траулера «Капитан Тузов» началась 28 января 2020 года.

В рамках госпрограммы инвестиционных квот Северная верфь построит для группы «Норебо» десять траулеров проекта 170701. На разных этапах строительства уже находятся траулеры «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков» и «Капитан Брейхман».

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 — справка

Разработчик проекта — «Наутик Рус»

Длина — 81,6 м

Ширина — 16 м

Скорость — 15 узлов

Водоизмещение — 5500 тонн

Мощность главного двигателя — 6,2 МВт

Общая производительность — 150 т/сутки

Производительность по замораживанию — 100 т/сутки

Экипаж — 80 чел.