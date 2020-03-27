На Северной верфи заложили траулер «Капитан Тузов»
27 марта на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась закладка морозильного траулера-процессора «Капитан Тузов» проекта 170701. Как сообщили в пресс-службе предприятия, заказчиком судна является АО «Альтернатива» (входит в группу «Норебо»).
Это уже пятый траулер, строящийся по проекту 170701. Особенностью данного заказа является то, что у корабелов уже есть полный комплект рабоче-конструкторской документации по корпусу, насыщению и судовым системам.
Передать судно заказчику корабелы планируют в 2022 году. Новое судно будет вести промысел трески и пикшы, а также других донных видов рыб в северо-западной части Атлантического океана.
Строящееся судно получило своё наименование в честь капитана рыбопромысловых судов Мурманского тралового флота Василия Никитовича Тузова, чей экипаж многие годы входил в десятку лучших и получал награды за максимальный вылов и высокую культуру судовождения,
Отметим, резка металла для траулера «Капитан Тузов» началась 28 января 2020 года.
В рамках госпрограммы инвестиционных квот Северная верфь построит для группы «Норебо» десять траулеров проекта 170701. На разных этапах строительства уже находятся траулеры «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков» и «Капитан Брейхман».
Морозильный траулер-процессор проекта 170701 — справка
Разработчик проекта — «Наутик Рус»
Длина — 81,6 м
Ширина — 16 м
Скорость — 15 узлов
Водоизмещение — 5500 тонн
Мощность главного двигателя — 6,2 МВт
Общая производительность — 150 т/сутки
Производительность по замораживанию — 100 т/сутки
Экипаж — 80 чел.