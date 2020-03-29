Первый этап локализации: GRUNDFOS открыл измерительную лабораторию в России

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На заводе «Грундфос Истра» открылась измерительная лаборатория по контролю качества компонентов для производства насосов. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Среди уникальных контрольно-измерительных приборов лаборатории — первый в России 3D-сканнер Creaform HandySCAN Black Elite. Открытие лаборатории входит в проект локализации, направленный на усиление присутствия компании в России.

Концерн Grundfos продолжает проект локализации, направленный на усиление своего присутствия в России. В рамках первого этапа на заводе «Грундфос Истра» была открыта измерительная лаборатория, которая будет осуществлять два вида контроля компонентов: входной и на этапах производства. Инвестиции в лабораторию составили более 45 млн рубi. (4,5 млн датских крон).

Концерн GRUNDFOS объявил о планах по усилению своего присутствия в России в сентябре 2019 года. В рамках проекта локализации компания планирует, в том числе, расширить линейку насосного оборудования, выпускаемого на российском заводе «Грундфос Истра», а также увеличить долю используемых отечественных компонентов. Так, в России будет расширен модельный ряд выпускаемых установок пожаротушения и станций повышения давления серии HYDRO, а также насосов для водоотведения. Кроме того, на российском заводе будут производиться энергоэффективные электродвигатели класса IE3/IE4 малых и средних типоразмеров мощностью 0,75 — 22 кВт под собственным брендом GRUNDFOS. Общий объём финансовых вложений составит 35 млн евро, период инвестирования — пять лет, срок окупаемости — 10 лет.

«GRUNDFOS предъявляет строгие требования к качеству своей продукции. С повышением уровня локализации увеличивается доля локальных компонентов, и для того, чтобы убедиться в их соответствии международным требованиям, единым для всех предприятий Концерна, мы открыли измерительнуюлабораторию. Контроль продукции будет осуществляться специалистами с помощью новейшего оборудования, и наши клиенты могут быть уверены в неизменно высоком качестве насосов GRUNDFOS», — говорит Генеральный директор завода ООО «Грундфос Истра» Анатолий Слободинский.

Лаборатория оснащена многофункциональными машинами ZEISS Contura G4, ZEISS O-inspect, а также оптической контрольно-измерительной машиной MAHR MarShaft SCOPE 1000. Оборудование будет использоваться для контроля качества изделий из чугуна, поставляемых локальными производителями, и измерения компонентов электродвигателей, которые в перспективе компания будет выпускать под собственной маркой GRUNDFOS на российском заводе.

Уникальное оборудование, представленное в лаборатории, — инновационный 3D-сканер Creaform HandySCAN Black Elite. Устройство позволяет сканировать компоненты практически любой формы и получать их 3D-модель для последующего анализа. Особенностью данного сканера является способность работать с поверхностями чёрного цвета, а также с хромированными и зеркальными поверхностями.

Особое внимание компания уделила поиску и отбору локальных поставщиков. Приоритет отдавался производителям, использующим аналогичное высокоточное измерительное оборудование. Это позволит специалистам лаборатории синхронизировать процесс измерений с поставщиками и отслеживать качество компонентов на разных этапах производства в реальном времени.