Компания «Чайковский текстиль» начала производство уникальной на российском рынке ткани для медицины

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Промышленное производство уникальной на российском рынке ткани для медицины начато компанией «Чайковский текстиль» из Пермского края. Инновационная ткань «Панацея РР 180» создана в рамках НИОКР, не имеет аналогов на российском рынке (получен патент), и обладает многофункциональным спектром свойств, необходимых для одежды в сфере здравоохранения.

Уникальность ткани заключается в применении инновационного вида сырья «Поликомф» в сочетании с вискозой, в результате чего соединены диаметрально противоположные качества данных видов волокон и получен уникальный комплекс свойств: максимальная защита от бактерий и загрязнений, максимальные комфорт и гигиеничность, максимальная легкость.

Волокно «Поликомф» обладает абсолютным иммунитетом к воздействию бактерий — в материалах с данным видом волокна они нежизнеспособны. Аналогично ведет себя волокно и по отношению к загрязнениям — происходит отталкивание загрязнений от поверхности ткани. За счет этого ткань «Панацея РР 180» обладает устойчивыми, максимальными антибактериальными и грязеотталкивающими свойствами.

При этом волокно является высокогигиеничным — применяется под другими торговыми марками для производства медицинского инвентаря, детских подгузников, термобелья повышенной гигиеничности и комфортности, одноразовой антибактериальной медицинской одежды. В сочетании с вискозой получены повышенные гигиенические показатели: ткань «дышит», по комфорту сопоставима с трикотажными изделиями из 100% хлопка, не электризуется и не прилипает, мягко и без давления прилегает к телу человека, не раздражая травмированную кожу пациента.

Данные свойства ткани «Панацея РР 180» делают ее эффективным материалом для применения в медицине благодаря:

Снижению уровня инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и внутрибольничных инфекций, т.к. одежда медицинского персонала является одним из путей контактного инфицирования.

Обеспечению чистоты и гигиеничных условий пребывания пациентов (применение в качестве одежды пациентов) в стационарах медицинских учреждений, прежде всего — в отделениях, требующих повышенной стерильности: инфекционные и ожоговые центры, хирургические отделения, родильные дома.

Способствованию скорейшему излечению пациентов при применении специализированной одежды пациентов из данной ткани, прежде всего — в отделениях инфекционных и ожоговых центров, в хирургии.

Повышению работоспособности медицинского персонала, обеспечению более высокого уровня комфорта и гигиеничности, в том числе — при повышенных физических и психологических нагрузках.

Ткань рекомендована для антибактериальной медицинской одежды, для специализированной одежды пациентов медицинских центров (прежде всего — инфекционные и ожоговые центры, отделения хирургии), для одежды медицинского персонала и пациентов (в том числе получающих медицинскую помощь на дому).

Успешно пройдены опытные носки в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной Гвардии РФ и в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ с привлечением экспертов Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.