Компания «Чайковский текстиль» начала производство уникальной на российском рынке ткани для медицины
Промышленное производство уникальной на российском рынке ткани для медицины начато компанией «Чайковский текстиль» из Пермского края. Инновационная ткань «Панацея РР 180» создана в рамках НИОКР, не имеет аналогов на российском рынке (получен патент), и обладает многофункциональным спектром свойств, необходимых для одежды в сфере здравоохранения.
Уникальность ткани заключается в применении инновационного вида сырья «Поликомф» в сочетании с вискозой, в результате чего соединены диаметрально противоположные качества данных видов волокон и получен уникальный комплекс свойств: максимальная защита от бактерий и загрязнений, максимальные комфорт и гигиеничность, максимальная легкость.
Волокно «Поликомф» обладает абсолютным иммунитетом к воздействию бактерий — в материалах с данным видом волокна они нежизнеспособны. Аналогично ведет себя волокно и по отношению к загрязнениям — происходит отталкивание загрязнений от поверхности ткани. За счет этого ткань «Панацея РР 180» обладает устойчивыми, максимальными антибактериальными и грязеотталкивающими свойствами.
При этом волокно является высокогигиеничным — применяется под другими торговыми марками для производства медицинского инвентаря, детских подгузников, термобелья повышенной гигиеничности и комфортности, одноразовой антибактериальной медицинской одежды. В сочетании с вискозой получены повышенные гигиенические показатели: ткань «дышит», по комфорту сопоставима с трикотажными изделиями из 100% хлопка, не электризуется и не прилипает, мягко и без давления прилегает к телу человека, не раздражая травмированную кожу пациента.
Данные свойства ткани «Панацея РР 180» делают ее эффективным материалом для применения в медицине благодаря:
- Снижению уровня инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и внутрибольничных инфекций, т.к. одежда медицинского персонала является одним из путей контактного инфицирования.
- Обеспечению чистоты и гигиеничных условий пребывания пациентов (применение в качестве одежды пациентов) в стационарах медицинских учреждений, прежде всего — в отделениях, требующих повышенной стерильности: инфекционные и ожоговые центры, хирургические отделения, родильные дома.
- Способствованию скорейшему излечению пациентов при применении специализированной одежды пациентов из данной ткани, прежде всего — в отделениях инфекционных и ожоговых центров, в хирургии.
- Повышению работоспособности медицинского персонала, обеспечению более высокого уровня комфорта и гигиеничности, в том числе — при повышенных физических и психологических нагрузках.
Ткань рекомендована для антибактериальной медицинской одежды, для специализированной одежды пациентов медицинских центров (прежде всего — инфекционные и ожоговые центры, отделения хирургии), для одежды медицинского персонала и пациентов (в том числе получающих медицинскую помощь на дому).
Успешно пройдены опытные носки в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной Гвардии РФ и в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ с привлечением экспертов Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.
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