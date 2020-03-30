В России завершили испытания нового комплекса «Орион» для связи с МКС

Холдинг «Росэлектроника» завершил испытания и готов к поставкам новейшего комплекса «Орион-Ц» для связи Центра управления полетами (ЦУП) с Международной космической станцией (МКС) и космическими кораблями. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе холдинга.

«Изготовлен опытный образец наземного приемо-передающего цифрового телевизионного комплекса „Орион-Ц“, проведены его испытания. Испытания прошли успешно, опытно-конструкторские работы завершены, предприятие готово к поставкам», — сказали в «Росэлектронике».

Комплекс был разработан специалистами АО «НИИ Телевидения» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

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"Орион-Ц" создан по заказу РКК «Энергия». Он обеспечивает устойчивую к помехам связь между МКС, космическими кораблями и Центром управления полетами. Во время сеанса связи космонавты и ЦУП имеют возможность одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией в цифровом формате высокого качества, при этом комплекс компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в настройке и эксплуатации, отмечают в «Росэлектронике».

Комплекс «Орион-Ц» обеспечивает:

— формирование и передачу цифрового транспортного потока с теле- визионной, звуковой и символьной информацией в частотных полосах от 458,45 МГц до 462,45 МГц, либо от 418,45 до 422,45 МГц прием цифрового транспортного потока со звуковой и символьной информацией в частотной полосе от 418,45 МГц до 422,45 МГц, либо 458,45 до 462,45 МГц;

— передача и прием информации может производиться одновременно: дуплексный режим обмена), раздельно: только прием или только передача;

— предсеансовый диагностический контроль исправного состояния аппаратуры;

— управление антенной системой в программном режиме (наведение по заранее рассчитанным координатам) в диапазоне углов: по азимуту от минус 270° до плюс 270°, по углу места от 0 до 90°;

— максимальную скорость наведения антенной системы:

по азимуту — не менее 9 °/с,

по углу места — не менее 6 °/с;

— точность наведения системы в заданные координаты не ниже 15;

— погрешность наведения антенной системы не более 30 при слежении в программном режиме с максимальными скоростями;

— синхронизация аппаратуры осуществляется по сигналам GPS или ГЛОНАСС.

Приемо-передающий комплекс является однопозиционным, приемо-передающая аппаратура расположена в обогреваемом контейнере на мачте под антенной комплекса.

Аппаратура управления располагается в технологическом контейнере, обору- дованном системами жизнеобеспечения. Комплекс управляется расчетом из двух операторов. Существует возможность модификации комплекса с целью дистанционного управления.