«Туполев» завершил работы по малой модернизации первой партии Ту-95МС

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Компания «Туполев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) объявляет о завершении работ по малой модернизации первой партии стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Малая модернизация первой партии самолетов Ту-95МС была завершена в марте 2020 года. Целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные.Основные работы проводились в период с 2018 по 2019 годы на производственных площадках ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод».

В начале 2020 года компании совместно приступили к выполнению работ по малой модернизации следующей партии самолетов.Параллельно ПАО «Туполев» совместно с ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» завершили работы по созданию первого глубокомодернизированного Ту-95МСМ и приступили к отработкам обновлённых систем.Ту-95МС — стратегический ракетоносец, модифицированная версия самолета Ту-95. Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет — ракетоносец.

В рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации ПАО «Туполев» в настоящее время решает задачи по повышению эффективности применения и продлению сроков эксплуатации стратегического бомбардировщика Ту-95МС в интересах Министерства обороны России.