Атомэнергомаш отгрузил оборудование для завода по термопереработке отходов в Великобритании

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление и отгрузил первую партию оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании.

Предприятие изготавливает комплект пароперегревателей для паровых котлов завода Riverside в соответствии с контрактом, который был подписан с Hitachi Zosen Inova (HZI) в начале текущего года. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода. Полностью поставка должна быть осуществлена в 2020 году. Это первое российское оборудование, которое изготавливается для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova.

«Совместно с HZI мы производим оборудование для всех заводов, строящихся компанией „РТ-Инвест“ в России на текущий момент. Вместе с заказчиком и технологическим партнером мы провели очень большую предварительную работу. В результате линия производства, созданная на „ЗиО-Подольск“, соответствует как российским, так и всем международным техническим нормам. Всё оборудование изготавливается в одном производственном комплексе и независимо от страны поставки, имеет одинаковые характеристики по качеству, надежности и экологичности», — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

В настоящее время «ЗиО-Подольск» выступает производителем и комплектным поставщиком оборудования силового острова для заводов по переработке отходов в энергию, строящихся АО «РТ-Инвест» в России по технологии HZI. В 2019 году завершено изготовление оборудования для первого завода — в Воскресенском районе Московской области вблизи деревни Свистягино.

В апреле 2019 год ПАО «ЗиО-Подольск» и HZI подписали консорциальное соглашение, предусматривающее сотрудничество в сфере строительства заводов по переработке отходов в энергию. Стороны договорились образовать консорциум с целью подачи совместных предложений на выполнение работ, включающих инжиниринг, производство оборудования и услуги для электромеханических технологических систем заводов по переработке отходов в энергию. Соглашение было подписано в рамках XI международного форума «Атомэкспо» в Сочи и подразумевает участие «ЗиО-Подольск» в том числе в зарубежных проектах. В июле 2019 года консорциум двух компаний подписал с «РТ-Инвест» договор о поставке основного оборудования для заводов по термической переработке отходов в Московской области.

Завод по переработке отходов в энергию Riverside является одним из референтных проектов компании Hitachi Zosen Inova в Великобритании. Объект сооружен на условиях «под ключ» и введен в эксплуатацию в 2010 году. Среднегодовая переработка коммунальных отходов составляет около 585 тыс. тонн.