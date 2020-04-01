Росатом приступил к 3D-печати клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких

ООО «Русатом — Аддитивные Технологии» («РусАТ», структура ГК «Росатом») изготовило опытные образцы и готово начать 3D-печать клапанов Вентури, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Потребность в этих компонентах многократно возросла в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает «Росатом».

Производственные мощности «РусАТ» позволяют изготавливать порядка 300 клапанов еженедельно. При изготовлении используется биосовместимый полимер, изделие не требует дополнительной обработки.

Клапаны Вентури применяются совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Они рассчитаны на использование в течение нескольких часов и требуют замены, то есть по сути являются расходными материалами. Многие страны столкнулись с их дефицитом, который, в отдельных случаях, помогла решить 3D-печать изделий.

«Предприятия российской атомной отрасли мобилизуют свои возможности для борьбы с пандемией коронавируса. Все компании „Росатома“, специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом. Мы направили информацию о возможностях производства клапанов Вентури в Минздрав России, МЧС России, Минобороны России и Роспотребнадзор. При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время», — заявил генеральный директор «Росатома», слова которого приводятся в сообщении.

По словам главы «РусАТ», которого также цитирует пресс-служба, помимо клапанов, с помощью 3D-печати также могут производиться дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия.

ООО «РусАТ» (предприятие топливной компании «Росатома» — АО «ТВЭЛ») — специализированная компания — интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).