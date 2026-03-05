Госкорпорация «Росатом» в 2025 году перевела месторождение Северное в Якутии на стадию промышленной эксплуатации. За первый полный производственный цикл на объекте извлечено 1,5 тонны золота.

Годом ранее работы велись в опытном режиме, и тогда объём добычи составил 0,7 тонны. После выхода на промышленную мощность результат увеличился более чем вдвое.

Компания сообщила о получении положительных заключений Главгосэкспертизы России и государственной экологической экспертизы по объектам второй очереди проекта. Это позволяет продолжить развитие инфраструктуры месторождения.

Параллельно завершена геологоразведка на участке Совиное, а также бурение на перспективных проектах Дор и Рывеем на Чукотке. Эти активы рассматриваются как основа для расширения золотодобывающего направления.

В горнорудном подразделении «Росатом Недра» заявили, что необходимо привлечь инвестиции в разработку чукотских проектов. Рассматриваются варианты продажи долей стратегическим партнёрам либо размещения акций на бирже. В компании рассчитывают уже в текущем году приступить к процедуре всесторонней финансово-правовой проверки активов перед возможным выходом на публичный рынок