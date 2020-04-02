В соединение связи Амурского объединения ВВО поступили новые станции «Артек»

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В соединение связи общевойсковой армии ВВО, дислоцированное на территории Амурской области, поступила партия новых станций связи Р-166 «Артек».

Радиостанция «Артек» смонтированная на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 способна обеспечивать радиосвязь при использовании ее как в составе узлов связи, так и автономно. Станция обеспечивает передачу информации в КВ и УКВ диапазонах в аналоговом или цифровом виде по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно на расстояние до 2000 километров в том числе, в условиях активного радиоподавления средствами РЭБ условного противника.

Военнослужащие уже приступили к освоению новых станций в ходе полевого выхода. Расчеты отработают ряд радиотренировок в масштабе армии в ходе которых будет проверена готовность экипажа к выполнению поставленных задач.