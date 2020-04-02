АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» освоило новые виды продукции

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На участке термоулучшения ЦОМП впервые произвели закалку и отпуск сортового проката из стали марки 51CrV4+QT.

Специалисты цеха успешно провели улучшение этого хромомарганцеванадиевого сплава, освоив новый вид продукции. В этом же цехе в марте впервые произвели аустенизацию сортового проката из стали марки 1.4301/304.

Хромомарганцеванадиевые стали предназначены для изготовления деталей, работающих при температуре до 300оС и тяжелонагруженных ответственных деталей. К ним предъявляются требования высокой усталостной прочности и ударной вязкости. Такие сплавы имеют достаточно высокое содержание углерода (до 0,55%), что обеспечивает высокий уровень прочностных свойств после улучшения.

В то же время углерод повышает склонность стали к образованию трещин при проведении закалки. Тем не менее, специалистам Дирекции по технологии и качеству и сотрудникам цеха отделки металлопроката удалось добиться отличного результата. Благодаря их усилиям «Красный Октябрь» дополнил список марок, поставляемых заказчикам в улучшенном состоянии, еще одним пунктом.

— Технологи «Красного Октября» также работают над расширением перечня производимого коррозионностойкого сортового проката в термообработанном состоянии, — рассказала заместитель Директора по технологии и качеству Ольга Гладышева. — Особое внимание уделяется контролю механических свойств и отсутствию склонности к межкристаллитной коррозии в готовой продукции. Для этого необходимо проведение аустенизации.

Такой вид термообработки уже применяется на «Красном Октябре» для марок 08-12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 1.4404/316L и других. Благодаря аустенизации металл сохраняет требуемые механические и технологические свойства при работе в диапазоне температур от +350 оС до -196 оС. Теперь в ЦОМП успешно освоили аустенизацию сортового проката из стали марки 1.4301/304, расширив марочный сортамент «Красного Октября».