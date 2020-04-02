«СПЕЦЭНЕРГО» завершила производство и отгрузила 2 ММПС мощностью 2×6,3 МВА для ООО «КанБайкал»

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В марте 2020 года компания «СПЕЦЭНЕРГО» завершила производство и отгрузила две Мобильные модульные подстанции (ММПС) для нужд филиала АО «Нефтяная компания «Нефтиса» — ООО «КанБайкал».

ММПС 35/10 кВ мощностью 2×6,3 МВА изготовлены исключительно с применением оборудования Российского производства.

Подстанции размещены на платформах полуприцепов и состоят из четырех модулей:

два модуля высокого напряжения с силовыми трансформаторами 35/10кВ 6,3 МВА и распределительным устройством (РУ) 35 кВ;два модуля низкого напряжения с КРУ 10 кВ и ОПУ в блок-контейнерах.В нефтегазовом комплексе ММПС часто используют в качестве альтернативы стационарным подстанциям как готовое мобильное решение для поочередной разработки месторождений. С помощью ММПС организуется электроснабжение нефтегазовых месторождений, затем эту ММПС можно использовать на новом объекте. Данный подход сокращает затраты нефтегазодобывающей компании на строительство подстанций и подъездных дорог, а также на закупку электрооборудования.

Данные подстанции будут использоваться для электроснабжения месторождения «Унтыгейское» в Ханты-Мансийском автономном округе.

© specenergo.com

© specenergo.com