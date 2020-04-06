В Лаосе открылся построенный Россией учебный центр ВВС

Як-130 ВВС Лаоса. Архивное фото © cdn.ruposters.ru

Учебный центр ВВС, построенный российскими военными специалистами, открыт в Лаосе.

«Еще одно открытие — учебного центра ВВС, построенного нашими специалистами из наших, российских, материалов, и самое главное — с нашей электронной начинкой», — сообщил журналист телеканала «Звезда» А. Егоров.

В свою очередь, в министерстве обороны Лаоса отметили, что «этот центр — лучший в стране, ничего подобного у нас [в Лаосе] не было».

Ранее в Лаосе был открыт филиал Международного противоминного центра ВС РФ. Здесь преподаватели проводят курс, в программу которого входят занятия по изучению российских средств поиска и их практическому применению на местности.