В Тольятти открылась новая детская поликлиника на 500 посещений

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Новый амбулаторно-поликлинический (АПК) комплекс будет обслуживать порядка 20 тысяч детей. Его строительства жители Автозаводского района ждали давно. Теперь вместо двух приспособленных зданий — современное лечебное учреждение, где все специалисты сосредоточены в пределах четырех этажей.

— С 1985 года пациентов принимают в помещениях двух жилых домов на Бульваре Гая. Это создает определенные неудобства: чтобы попасть к узкому специалисту или сдать анализы, люди с детьми вынуждены идти в другое здание, — рассказал главврач поликлиники Рауф Кирасиров.

В здании есть современная регистратура с электронной очередью, рентген-кабинет, лаборатория, укомплектованная микроскопами c эффектом 3D. Есть изолированный инфекционный бокс с отдельным входом.

В понедельник, 6 апреля, здание открыло двери для первых пациентов. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Такой объект в формате «бережливой поликлиники» в Тольятти построен впервые.

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Фото: Минздрав Самарской области