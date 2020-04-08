Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 поступил в авиаполк на Кубани

© topwar.ru

Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 поступил на вооружение авиационного полка, дислоцированного на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.Самолет был получен на заводе-изготовителе, после чего совершил перелет на аэродром постоянного базирования. Согласно сообщению, новый штурмовик, поступивший в часть, уже проверен инженерно-техническими службами и допущен до выполнения боевых задач

Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км— заявили в пресс-службе, добавив, что это уже пятая поставка Су-25СМ3 в авиационные части ЮВО.

В мае прошлого года сообщалось, что в авиационной части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа сформировано две штурмовые эскадрильи на Су-25СМ3.Су-25СМ3 является дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.Самолет предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.Ранее сообщалось, что до уровня Су-25СМ3 планируется модернизировать весь имеющийся парк штурмовиков Су-25, включая Су-25СМ.