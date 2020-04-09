«Союз МС-16» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

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Пилотируемый корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа на борту пристыковался в автоматическом режиме к модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС).

Корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции — космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди.

Запуск «Союза МС-16» прошел по шестичасовой схеме.

Иванишин ранее высказал мнение, что МКС в ближайшие несколько месяцев станет самым безопасным местом во время пандемии коронавируса на Земле.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена в четверг с 31-й площадки Байконура (стартовый комплекс «Восток») в 11:05 мск. Экипаж проведет на борту Международной космической станции 196 суток. Всего на время новой экспедиции запланировано более 50 научных исследований и экспериментов. Три исследования из общего количества будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа. Космонавты и астронавты также будут работать с транспортными грузовыми кораблями.

«Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

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