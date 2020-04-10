В Новокузнецке запустили два новых производства

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Оба объекта — Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и Завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК») — были реализованы в кратчайшие сроки, а общие инвестиции составили свыше 300 млн рублей, благодаря чему будет создано 73 новых рабочих места.

Территории социально-экономического развития хорошо зарекомендовали себя в Кузбассе. ТОСЭР «Новокузнецк» быстро развивается: за два года — уже более 30 резидентов, создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Рабочих мест не так много, потому что производства современные, с высоким уровнем автоматизации.

Производственная мощность предприятий составляет 12 000 тонн решетчатых опор и 3 000 тонн горячеоцинкованых метизов в год.

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