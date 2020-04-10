В Вологодской области создано новое деревообрабатывающее производство

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В Вологодской области завершена реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация лесозаготовок и деревообрабатывающего производства на ООО «Сивеж».

В рамках проекта в период с 2013 по 2019 годы в Бабушкинском районе и в городе Вологде созданы новые деревообрабатывающие производства. Объем инвестиций составил 546 млн рублей. Трудоустроено 144 человека.

Организовано лесозаготовительное подразделение в составе высокотехнологичных комплексов по заготовке и вывозке древесины в объеме не менее 187 тыс. м3. На предприятии созданы производственные мощности по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного щита, древесных гранул (пеллет), клееного бруса и древесного угля.

Всего в регионе реализуется 24 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов. На текущий момент уже 15 из этих проектов признаны Министерством промышленности и торговли Российской Федерации завершенными.