«Вселенная в лаборатории»: В России строится мощный коллайдер
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jii6V5_IbQw
Согласно Теории Большого Взрыва, в первые мгновения после рождения Вселенной (десять в минус одиннадцатой степени секунды), вещество представляло из себя смесь кварков, антикварков и глюонов — кварк-глюонную плазму (КГП). После чего из КГП начали формироваться протоны и нейтроны — кирпичики материи.
Долгое время КГП оставалась исключительно теоретической субстанцией. Впервые Кварк-глюонная плазма была получена экспериментально на ускорителе RHIC Брукхейвенской национальной лаборатории США в 2005 году.
Но получить мало, хотелось бы еще и изучить. И Российская наука взялась за эту интересную задачу.
Читайте также...
- Дмитрий Медведев посетил большой адронный коллайдер и остался впечатлён увиденным
- Спасти космонавта
- Восстановлен Центр дальней космической связи в Крыму
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
11.04.2020:34:51