«Вселенная в лаборатории»: В России строится мощный коллайдер

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Согласно Теории Большого Взрыва, в первые мгновения после рождения Вселенной (десять в минус одиннадцатой степени секунды), вещество представляло из себя смесь кварков, антикварков и глюонов — кварк-глюонную плазму (КГП). После чего из КГП начали формироваться протоны и нейтроны — кирпичики материи.

Долгое время КГП оставалась исключительно теоретической субстанцией. Впервые Кварк-глюонная плазма была получена экспериментально на ускорителе RHIC Брукхейвенской национальной лаборатории США в 2005 году.

Но получить мало, хотелось бы еще и изучить. И Российская наука взялась за эту интересную задачу.