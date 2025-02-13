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termometrix 13 февраля 2025, 20:03 29 Видеоблог

Как в России создают плазменные двигатели

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Ученые Росатома разработали прототип плазменного двигателя для дальних космических перелетов. Такие двигатели позволят России в будущем открыть новые возможности в освоении дальнего космоса: позволяют разогнать космический аппарат до скоростей, недоступных традиционным химическим двигателям, и в десятки раз сократить потребность в топливе. Для испытаний прототипов на площадке в Троицке монтируется масштабный экспериментальный стенд, позволяющий имитировать условия космического пространства.

На канале «Росатома» продемонстрирован действующий лабораторный прототип плазменного ракетного двигателя тягой 6 ньютонов, удельным импульсом не менее 100 км/с, ресурсом в 2400 часов. Заявлено проведение работ над летным прототипом к 2030 году, с несколько раз большим ресурсом. А так же продемонстрирован прототип холовского двигателя КМ-50М, ионного двигателя ИД-750, мощность до 50 и 100 кВт прошедшие огневые испытания.

О технологии, делающей межпланетные перелёты доступнее для космонавтики — в специальном репортаже Антона Подковенко.

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Источник: https://rutube.ru/video/ba4ca7a803de74c031356769c445c3eb/

наука, персепктивные разработки, космонавтика
  • Нет аватара termometrix
    13.02.2520:21:44

    СМИ:"Юрий Борисов указом президента Владимира Путина освобождён от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос», его место займет кандидат экономических наук Дмитрий Баканов"

       

    На мой взгляд,к сожалению, это серьезная кадровая ошибка.Юрий Иванович Борисов-технократ.Заведующий кафедрой электроники в МИФИ.Доктор технических наук.Инженер-электронщик,инженер-математик из МГУ,суворовец,офицер,Герой России.

    Курировал и организовывал все высокотехнологичные проекты, принципиально новые образцы вооружения и новые разработки в области обороны, в военном деле,амбициозные, перспективные платформы и программы в космонавтике.Человек с системным подходом в своей работе и системно-технологическим мышлением. Я надеюсь, что его интеллектуальный и организационный потенциал будет использован и в будущем.

    Даже если он допустил некоторые ошибки и просчеты, это простительно. Не должно быть излишней требовательности. Будем надеяться, что в российской космонавтике наконец-то будет преемственность,последовательность и целостная системная проектная доктрина, ориентированная на долгосрочное развитие. Независимо от кадровых перестановок.

    Отредактировано: termometrix~20:47 13.02.25
    #1296901
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