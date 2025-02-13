Как в России создают плазменные двигатели

Ученые Росатома разработали прототип плазменного двигателя для дальних космических перелетов. Такие двигатели позволят России в будущем открыть новые возможности в освоении дальнего космоса: позволяют разогнать космический аппарат до скоростей, недоступных традиционным химическим двигателям, и в десятки раз сократить потребность в топливе. Для испытаний прототипов на площадке в Троицке монтируется масштабный экспериментальный стенд, позволяющий имитировать условия космического пространства.

На канале «Росатома» продемонстрирован действующий лабораторный прототип плазменного ракетного двигателя тягой 6 ньютонов, удельным импульсом не менее 100 км/с, ресурсом в 2400 часов. Заявлено проведение работ над летным прототипом к 2030 году, с несколько раз большим ресурсом. А так же продемонстрирован прототип холовского двигателя КМ-50М, ионного двигателя ИД-750, мощность до 50 и 100 кВт прошедшие огневые испытания.

О технологии, делающей межпланетные перелёты доступнее для космонавтики — в специальном репортаже Антона Подковенко.

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