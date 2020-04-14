Российский машиностроительный завод представил вагон самосвал ВСК-1000 для метровой колеи
Как сообщила пресс-служба ООО «ПО КМЗ», Камбарский машиностроительный завод (является официальным производителем тягово-подвижного состава для узкоколейных железных дорог) выпустил новую модель четырехосного вагон самосвала ВСК-1000 грузоподъемностью 35 т, который предназначен для перевозки руды и вскрышных пород (горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое и подлежащие выемке и перемещению в процессе ведения открытых горных работ) с разгрузкой в приемные бункера или в отвалы на железных дорогах колеи 800-1000 мм.
Ранее завод наладил выпуск четырехосных вагон-самосвалов (думпкаров) УВС-22, грузоподъемностью 22 т и объемом кузова 10 м3, предназначеных для перевозки руды и вскрышных пород с разгрузкой в приемные бункера или в отвалы на железных дорогах колеи 750 мм
В настоящий момент завод выпускает продукцию для узких колеи шириной 750-1067 мм:
Тепловоз ТУ7А
Тепловоз ТУ8
Вагон узкоколейный плацкартный ВП 750
Вагон самосвал-думпкар
Тепловоз ТУ10 для узкоколейных перевозок пассажиров и технического персонала
Пассажирский вагон ВП 750
Вагон ВП750-ДИТС (доступное для инвалидов транспортное средство)