В Новосибирске началось строительство четвертого моста через Обь

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В Новосибирске началось возведение четвертого моста через Обь. Власти выкупили уже 85% земельных участков под строительство, сообщают местные СМИ.

Сибирская концессионная компания начала строительство четвертого моста через Обь в районе улицы Ипподромской в Новосибирске. Протяженность нового моста составит 1,5 километра.

Сейчас концессионер заготовливает и завозит на площадку металлоконструкции. Окончание строительства запланировали на 2023 год. Стоимость объекта с подготовкой и расселением жителей оценивается в 34,5 млрд рублей.

«Работа ведется. На сегодняшний момент около 85% всех земельных участков уже изъято, есть территории, где можно работать. К концу года мы эту работу закончим на 99%. У нас есть небольшие сложности только по двум объектам, мы постараемся их решить если не к концу года, то в первом квартале следующего. Они никак не повлияют на ход стройки», — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области заключило соглашение о строительстве четвертого моста через Обь с Сибирской концессионной компанией, входящей в группу «ВИС». Он будет платным. Подрядчик возведет сам переход, подъезды к нему, транспортные развязки, тоннельный путепровод над железной дорогой.