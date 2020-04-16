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Дорожное строительство

В Новосибирске началось строительство четвертого моста через Обь

 © ru-an.info

В Новосибирске началось возведение четвертого моста через Обь. Власти выкупили уже 85% земельных участков под строительство, сообщают местные СМИ.

Сибирская концессионная компания начала строительство четвертого моста через Обь в районе улицы Ипподромской в Новосибирске. Протяженность нового моста составит 1,5 километра.

Сейчас концессионер заготовливает и завозит на площадку металлоконструкции. Окончание строительства запланировали на 2023 год. Стоимость объекта с подготовкой и расселением жителей оценивается в 34,5 млрд рублей.

«Работа ведется. На сегодняшний момент около 85% всех земельных участков уже изъято, есть территории, где можно работать. К концу года мы эту работу закончим на 99%. У нас есть небольшие сложности только по двум объектам, мы постараемся их решить если не к концу года, то в первом квартале следующего. Они никак не повлияют на ход стройки», — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области заключило соглашение о строительстве четвертого моста через Обь с Сибирской концессионной компанией, входящей в группу «ВИС». Он будет платным. Подрядчик возведет сам переход, подъезды к нему, транспортные развязки, тоннельный путепровод над железной дорогой.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/115551

Новосибирская область, новый мост
  • 3
    александр столярчук александр столярчук
    17.04.2000:52:21

    Конечно же лучше платный чем никакого. Но вообще эта тенденция мне не нравится. Особенно как это любят делать у нас. Вон в Москве на ленинградке пробки так и остались, хотя платная пустует. А потому что цену ломят. И на можайке тоже.

    Отредактировано: александр столярчук~00:53 17.04.20
    #1195367
  • 6
    александр столярчук александр столярчук
    17.04.2001:46:41

    Я считаю что всю коммерческую недвижимость которая простаивает надо облагать дополнительным налогом. Потому что ушлые владельцы этой недвижимости задирают цену. Расчет такой -- есть не просит, расходы на содержание минимальные ну и пусть стоит. А мелкие предприниматели не могут место найти, а то что есть кусается. Если и решаются снять то, как правило, в начале не могут свести концы с концами и за полгода-год разоряются.

    Вот и про дороги платные так же. К примеру, рассчитана платная дорога на 50000 машин, а проезжает 1000 когда на дублере пробки -- значит налог 50% с дохода. А если загрузка 50% от расчетной и пробок на дублере нет то 20%.

    Как-то так.

    #1195372
    • 0
      Владислав Хромов Владислав Хромов
      17.04.2012:06:01

      Только оно так не работает. Концессионные соглашения подразумевают, что если концессионер получает убыток или даже прибыль меньше определенного уровня, то вторая сторона возмещает эти средства.

      #1195395
  • Комментарий удален
    • 4
      Нет аватара qwerty_asd
      17.04.2009:45:44

      Да, у третьего моста развязки (с обоих концов) не доделали. Но там работы столько же, как и на самом мосту. Тем не менее, этот мост здорово разгрузил Коммунальный мост и Большевичку. И кто там кому должен — вопрос тёмный.

      Восточный объезд строится, и весьма активно. Но, с учётом опыта третьего моста, развязки будут сдаваться в последнюю очередь.

      Свалка ни разу (!!!) за всё время существования не накрывала запахом/дымом город.

      А вот с метро — согласен. Строительство не ведётся уже много лет. А потребность нарастает.    

      #1195382
      • Комментарий удален
        • 1
          Нет аватара qwerty_asd
          17.04.2014:16:00

          Про 2008 и 2015 — не помню. Значит если и было, то не так сильно.

          Восточный объезд НЕ должен был быть сдан 2 года назад. Он делается ровно в том объёме, в котором финансируется — а кто бы его за бесплатно 2 года назад сдал бы? В прошлом году, кстати, объём выполненных работ был весьма заметный.

          Третий мост реально разгрузил город. Это особенно заметно в тех редких случаях, когда он встаёт. «5 машин в час» слишком сильная гипербола; порядка на 2-3…

          #1195409
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