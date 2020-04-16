Группа «ЧТПЗ» расширила сортамент индустриальных сварных труб

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Группа ЧТПЗ освоила производство нового вида индустриальных сварных труб для корпусов амортизаторов грузовых автомобилей. Первая партия трубной продукции из углеродистой стали отгружена «Первоуральскому автоагрегатному заводу» — крупнейшему российскому производителю автокомпонентов.

Для изготовления нового вида труб на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) применили специальный валковый инструмент формовочного стана, разработанный специалистами трубоэлектросварочного цеха. Первая партия продукции успешно прошла испытания и уже используется для амортизаторов грузовых автомобилей VOLVO, BPW, WEWELER.

Новый вид сварных труб соответствует требованиям заказчика по точности и качеству поверхности, а также обеспечивает технологичность и герметичность амортизатора. Для защиты от коррозии при транспортировке и хранении новая трубная продукция может подвергаться

«В соответствии с утвержденной стратегией Группа ЧТПЗ фокусируется на развитии перспективных сегментов и росте доли нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью — в частности, для автомобильной промышленности. Использование новых труб производства ПНТЗ обеспечит безопасность и надежность конструкции амортизаторов грузовых автомобилей в различных условиях эксплуатации», — сообщил директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ.

В 2020 году Группа ЧТПЗ продолжит развивать продуктовую линейку труб для амортизаторов и расширять сотрудничество с крупнейшими производителями автокомпонентов для автомобилей разных типов и модификаций.