Группа «ЧТПЗ» расширила сортамент индустриальных сварных труб
Группа ЧТПЗ освоила производство нового вида индустриальных сварных труб для корпусов амортизаторов грузовых автомобилей. Первая партия трубной продукции из углеродистой стали отгружена «Первоуральскому автоагрегатному заводу» — крупнейшему российскому производителю автокомпонентов.
Для изготовления нового вида труб на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) применили специальный валковый инструмент формовочного стана, разработанный специалистами трубоэлектросварочного цеха. Первая партия продукции успешно прошла испытания и уже используется для амортизаторов грузовых автомобилей VOLVO, BPW, WEWELER.
Новый вид сварных труб соответствует требованиям заказчика по точности и качеству поверхности, а также обеспечивает технологичность и герметичность амортизатора. Для защиты от коррозии при транспортировке и хранении новая трубная продукция может подвергаться
«В соответствии с утвержденной стратегией Группа ЧТПЗ фокусируется на развитии перспективных сегментов и росте доли нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью — в частности, для автомобильной промышленности. Использование новых труб производства ПНТЗ обеспечит безопасность и надежность конструкции амортизаторов грузовых автомобилей в различных условиях эксплуатации», — сообщил директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ.
В 2020 году Группа ЧТПЗ продолжит развивать продуктовую линейку труб для амортизаторов и расширять сотрудничество с крупнейшими производителями автокомпонентов для автомобилей разных типов и модификаций.
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