ТМК впервые изготовила комплексную систему учета нефти для экстремально низких температур
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) успешно завершила производство первой системы измерения количества и показателей качества нефти. Новое оборудование будет эксплуатироваться на нефтяном месторождении в условиях Крайнего Севера.
Данная разработка представляет собой модульную установку, состоящую из нескольких функциональных блоков с линиями для измерения показателей вязкости, плотности, содержания воды и серы в нефтепродукте, а также инженерных систем, охранной и пожарной сигнализации, панели управления. Для обеспечения безотказной работы при экстремальных температурах в конструкцию изделия заложена усиленная теплоизоляция, а в инженерные системы включены современные решения для обогрева и вентиляции. Управление и мониторинг всех процессов осуществляется в автоматическом режиме.
Выполнение заказа стало возможным благодаря разработкам инжинирингового центра ЧТПЗ, а также межзаводской кооперации предприятий ТМК в Челябинске. Всего в реализации проекта были задействованы восемь производственных подразделений ТМК.
«Проект по созданию системы измерения количества и показателей качества нефти имеет стратегическое значение для ТМК. Мы вышли на принципиально новый уровень решения задач, поставленных перед нами ключевыми клиентами, — не просто изготовили продукцию, а освоили всю цепочку от проектирования и производства до монтажа и пусконаладки наукоемкого оборудования. Этот успешный опыт открывает для компании значительные перспективы на рынке комплексных решений для ТЭК», — отметил управляющий директор ЧТПЗ, управляющий директор магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК Евгений Губанов.
Разработка ТМК отличается максимальной готовностью к работе и не требует дополнительной пусконаладки — модульная установка собиралась и испытывалась на производственной площадке, после чего была вновь разобрана для отправки на месторождение. Такой подход значительно сокращает сроки и риски строительно-монтажных и пусконаладочных работ в суровых условиях Крайнего Севера.
