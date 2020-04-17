Новый распределительный центр открылся в Московской области

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Логистический комплекс «Северный» открылся в Московской области на территории индустриального парка «Северное Шереметьево».

Новый распределительный центр будет обслуживать более 700 магазинов, расположенных в Московской области, Зеленограде, в Северном и Северо-Западном административных округах Москвы, а также в Тверской области.

Проект приведет к увеличению возможностей для местных производителей продуктов.

Терминал общей площадью 52 тыс. кв. м рассчитан на обработку 450 тыс. коробов и отгрузку 450 транспортных средств в сутки. Комплекс оснащен всеми необходимыми ресурсами для полного снабжения магазинов. Сейчас в нем формируются дополнительные смены погрузочно-разгрузочной техники.

На полную мощность распределительный центр выйдет через 3 месяца. Благодаря открытию комплекса в Подмосковье увеличится количество рабочих мест, предоставляемых магазинами. В последние месяцы торговые сети столкнулись с повышенным спросом на отдельные категории продуктов, который был естественной реакцией населения на развитие пандемии.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Министерством промышленности и торговли и Департаментом торговли и услуг города Москвы поручили крупнейшим торговым сетям создать повышенные резервы, чтобы гарантированно удовлетворить повышенный спрос. Для выполнения данной задачи запустили новый мультитемпературный РЦ «Северный».

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