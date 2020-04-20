Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 «Армата» прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике. Серийные поставки машины в войска начнутся в 2021 году, сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ .
— В Сирию танки отправили, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. В САР, как вы понимаете, именно такие испытания, — рассказал представитель министерства в эфире «Вестей». Он отметил, что тесты в боевой обстановке помогут сформировать окончательный облик танка, который будет поставляться в российскую армию.
Поставки начнутся уже в следующем году.
— Т-14 дорогой танк. Высокая цена обусловлена не только передовой конструкцией, но и циклом дополнительных испытаний, модернизации. По мере увеличения объемов производства стоимость «Арматы», конечно, будет снижаться, — заявил представитель министерства.
После начала отгрузки новых машин в армию России Т-14 будет поставляться и на экспорт.
— При получении паспорта экспортного облика мы начнем работать с иностранными заказчиками. Интерес к машине есть — несмотря на то, что мы пока не можем предоставить иностранным партнерам всю документацию, — пояснил представитель Минпромторга.
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