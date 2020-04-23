Вторая Беринговоморская экспедиция стартовала на Дальнем Востоке

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На Дальнем Востоке дан старт второй Беринговоморской экспедиции — она будет состоять из серии рейсов, выполненных разными научно-исследовательскими судами Росрыболовства.

По данным Росрыболовства, НИС «Дмитрий Песков» вышло из порта Владивосток в трехмесячную экспедицию, которая охватит огромную акваторию от восточно-сахалинских вод до северо-западной части Берингова моря.

В рейсе примут участие сотрудники сразу нескольких филиалов ВНИРО — Тихоокеанского, Камчатского и Сахалинского. Ученые планируют провести комплексные исследования разных популяций минтая в период его массового нереста, а также донных промысловых рыб и беспозвоночных.

Экспедиция будет проходить в два основных этапа. Первая часть отведена под икорные съемки в районе Северных Курильских островов, где специалисты смогут оценить состояние запасов восточнокамчатского минтая, структуру и пространственное распределение его стад, потенциал пополнения. Далее судно проследует для съемок в Карагинский и Олюторский заливы, где соберет сведения о другой популяции минтая — западноберинговоморской.

Масштабные ихтиопланктонные съемки, дающие информацию о состоянии минтаевых запасов в Беринговом море, проводились регулярно в 70-80 х годах. Затем, после длительного перерыва, к этим работам возвращались в ходе экспедиций в 2001 — 2002, 2007 и 2018 годах. В этом году съемки будут выполнены на большой акватории — ученые планируют определить перспективы промысла в Беринговом море на ближайшие годы.

Не менее важной задачей станет исследование воспроизводства, оценка численности и биомассы минтая в водах восточного Сахалина, где в настоящее время ежегодно добывается порядка 100 тыс. тонн.

На последнем этапе планируется выполнение донной траловой съемки для оценки состояния запасов камбал, наваги и других донных рыб, а также беспозвоночных в водах юго-восточного Сахалина (залив Терпения).

Собранные сведения будут использованы для обоснования общих допустимых уловов водных биоресурсов на ближайшие годы, разработки мер по эффективному управлению промыслом и обеспечению устойчивого использования ресурсов.