В Ростовской области завершили первый этап строительства Багаевского гидроузла — крупнейшего инфраструктурного проекта на Нижнем Дону. Объект обеспечит гарантированные глубины для прохода крупнотоннажного флота и повысит транспортную доступность региона.

Глубина на этом участке составит до четырех метров, что позволит увеличить объемы грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. Гидроузел станет частью работы по созданию единого транспортно-логистического каркаса страны и укреплению связанности регионов.

Проект расширит возможности перевозок внутренним водным транспортом между Азово-Черноморским бассейном и портами Ирана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана на Каспии. В процессе строительства обновили более 40 федеральных сметных нормативов.

Как уточнили в Правительстве Ростовской области, гидроузел решает две ключевые задачи: увеличивает пропускную способность водных артерий (а это загрузка портов, экспортные возможности и экономический потенциал региона) и способствует решению задач мелиорации.

Первый этап уже позволил начать судоходство — первое грузовое судно открыло сезон навигации. Второй этап строительства планируют завершить в 2028 году. Здесь проведут благоустройство прилегающих территорий и запустят рыбообводной канал.