MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад 31422
63
Bionysheva_Elena Судостроение и судоходство

Крупнотоннажный флот пошел по Дону: открытие Багаевского гидроузла соединило бассейны двух морей

© www.donland.ru

В Ростовской области завершили первый этап строительства Багаевского гидроузла — крупнейшего инфраструктурного проекта на Нижнем Дону. Объект обеспечит гарантированные глубины для прохода крупнотоннажного флота и повысит транспортную доступность региона.

Глубина на этом участке составит до четырех метров, что позволит увеличить объемы грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. Гидроузел станет частью работы по созданию единого транспортно-логистического каркаса страны и укреплению связанности регионов.

© www.donland.ru

Проект расширит возможности перевозок внутренним водным транспортом между Азово-Черноморским бассейном и портами Ирана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана на Каспии. В процессе строительства обновили более 40 федеральных сметных нормативов.

Как уточнили в Правительстве Ростовской области, гидроузел решает две ключевые задачи: увеличивает пропускную способность водных артерий (а это загрузка портов, экспортные возможности и экономический потенциал региона) и способствует решению задач мелиорации.

© www.donland.ru

Первый этап уже позволил начать судоходство — первое грузовое судно открыло сезон навигации. Второй этап строительства планируют завершить в 2028 году. Здесь проведут благоустройство прилегающих территорий и запустят рыбообводной канал.

Источник: www.donland.ru

Комментарии 6

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 7
    Нет аватара DimaY01.04.26 09:33:22

    Нужное дело. Речное судоходство нужно всячески развивать. Как известно — Москва порт пяти морей.

    #1314348
  • 3
    Nelton Nelton01.04.26 10:36:32

    «Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон в Ростовской области подорожало до 40,5 млрд"

    — весьма солидный проект

    #1314352
  • 2
    Владимир Козлов Владимир Козлов02.04.26 00:52:15

    Ура ура урааааааа! Какое событие! Поздравляю всех нас! Спасибо инженерам и строителям, и всем всем всем!

    #1314388
  • 3
    Нет аватара alexm02.04.26 12:09:07

    немного истории; Впервые необходимость строительства каскада из 8 низконапорных гидроузлов на реке Дон была обозначена в 1903 году гидротехником Нестором Пузыревским. Однако построен был только Кочетовский гидроузел в 1920 году. Затем строительство Багаевского гидроузла планировали реализовать еще в конце 80-х, но тогда ухудшение экономической ситуации на фоне резкой активизации популистов вынудило задвинуть проект подальше, Одновременно с каналом запустили и огромное Цимлянское водохранилище (пятое по площади в России; для понимания — десятая часть Крымского полуострова).
    ну и ещё:Бонусом к гидроузлу регион получает небольшое водохранилище непосредственно в русле реки, без необходимости затопления дополнительных участков. При этом водохранилище можно эксплуатировать в зависимости от создавшихся условий: наполнять, если нужно, не наполнять, если не хочется. Судоходство в любом случае не пострадает. Добиться этого удалось за счет конструкции судоходного шлюза без стенки падения. То есть гидроузел может быть полностью открыт при большом расходе (от 600 кубометров в секунду), а когда он пойдет на спад (менее 300 кубометров в секунду), створ закрывается — и водохранилище наполняется за день.
    В общем для страны- это стратегически важный проект.

    #1314410
    • -1
      Сергей Останин Сергей Останин02.04.26 14:44:46

      Ну, а как же рыба, будет ещё 2 года в стенку упираться. Жаль что обводной канал не запустили сразу

      #1314427
    • Нет аватара Ниэр Тлингив02.04.26 22:51:24

      Звучит круче, чем китайский лазурный мост между горами. Молодцы!!!

      #1314447