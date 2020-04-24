В Твери открыта новая детская поликлиника

© region.tver.ru

Новая детская поликлиника в микрорайоне Южный Твери начала принимать пациентов. Прежнее помещение, которое располагается на первом этаже пятиэтажного дома, едва вмещало маленьких жителей самого крупного микрорайона города.

Поликлиника будет принимать пациентов в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Сейчас к учреждению прикреплено 11600 детей. Обеспечена электронная запись к врачам, в том числе через специальный терминал в холле. В общей сложности штат медработников составляет 97 человек: 18 врачей, 16 профильных специалистов, 31 медсестра, 10 регистраторов, 22 человека — младший медперсонал.

Значительно расширился перечень медицинских услуг. Здесь открылись кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, невролога, ортопеда-травматолога и других врачей.

© region.tver.ru

Отдельно сделан хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты развивающих игр, игровые комнаты и помещения для кормления малышей. Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки маломобильных людей.

© region.tver.ru

© region.tver.ru