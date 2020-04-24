В Подмосковье завершено строительство второго медицинского госпиталя Министерства обороны

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В Подмосковье 24 апреля введён в эксплуатацию медицинский центр на 100 коек, строительство которого досрочно завершило Минобороны. Это один из 16 подобных объектов, которые ведомство возводит в разных регионах. Первым заработал госпиталь в Нижнем Новгороде, теперь — в Одинцове.

Инфекционный военный центр в Одинцове разместился на территории клинического госпиталя Ракетных войск стратегического назначения. Он построен в рекордно короткие сроки — всего за месяц вместо шести. Работы велись круглосуточно в три смены.

Еще 20 марта на этом месте ничего не было, росли деревья. Теперь — многофункциональный медицинский центр.

Центр укомплектован компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, то есть аппаратами насыщения крови кислородом. Конечно же, ИВЛ.

«Мы можем обеспечить интенсивную терапию крайне тяжелых пациентов в количестве 10 человек, в отделении реанимации находится 10 одноместных боксов, в случае необходимости на базе центра доразвертываем еще 10 коек для проведения интенсивной терапии», — говорит начальник отделения реанимации многофункционального медцентра Артур Хайрулин.

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Центр находится на территории госпиталя РВСН имени Вишневского, но принимать будет и гражданских пациентов — всех, кому потребуется помощь. Медицинский персонал в основном военный — врачи, медсестры. Все прошли дополнительную подготовку.

Одинцово лидирует по количеству заражений среди 61 муниципалитета в Московской области. На вчерашний день здесь было зарегистрировано 476 заражений.

Министерство обороны по поручению президента для борьбы с коронавирусной инфекцией строит 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах. Это 1600 койко-мест.

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