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Ход строительства мемориального комплекса и Главного храма Вооруженных сил России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TQ4vJ1DkEMo
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_...288&v=TQ4vJ1DkEMo&feature=emb_title

Минобороны, ВС РФ, Парк Патриот
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