НПО «ЛИТ» производит ультрафиолетовые стерилизаторы для промышленности, торговли и сферы питания

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Компания НПО «ЛИТ» (г.Москва) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия стерилизаторов основан на способности ультрафиолета разрушать микробы, бактерии и вирусы.

Стерилизаторы могут применяться для дезинфекции предприятий торговли, общественного питания, предприятий мясной и мясоперерабатывающей промышленности, животноводческих ферм и агрокомплексов, тепличных хозяйств, цехов рыбного производства, молочного и масложирового производства, помещений хлебобулочного производства.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Преимущества ультрафиолетовых обеззараживателей

Устройства не наносят вреда людям и продукции, нет потребности в химикатах, Легко монтируются, обслуживаются и хранятся, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха, помещений, поверхностей и предметов, Нет потребности в специальном хранении, Блоки и модули с ультрафиолетовыми лампами легко очищаются и дезинфицируются, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в технологические цепочки производства.

Задачи оснащения

При оснащении предприятия стеризационными устройствами решаются две задачи — дооснащение существующего оборудования и помещений и новое оснащение.

Дооснащение. Если предприятие оснащено различными группами технологического и вспомогательного оборудования, то такое оборудование может быть дооснащено стеририлизационной техникой. Дооснащение может проводиться для конвееров, которые могут быть оснащены блоками стерилизации конвеерных и транспортных лент. Также дооснащено может быть оборудование водоподготовки, поилки, ванны, моечные и др. Дооснащены также могут быть вентиляционные каналы и установки, упаковочное оборудование, помещения складирования сырья, продукции, упаковки, другое оборудование.

Новое оснащение. В зависимости от схем движения сырьевых и товарных групп на предприятии, защищаемые от вирусов и бактерий группы оборудования и помещения могут быть оснащены новым стерилизационным оборудованием.

Дезинфекция ультрафиолетом в животноводстве и птицеводстве

В животноводческих комплексах очень велик риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных. Для предотвращения появления очагов и распространения инфекционных заболеваний проводится дезинфекция.

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Пример шлюза для дезинфекции упакованной продукции и транспортных контейнеров © uvpro.de

Пример шлюза для дезинфекции упакованной продукции и транспортных контейнеров © uvpro.de

© uvpro.de

Шлюз может быть во вспомогательном помещении © moskva.fishretail.ru

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Ультрафиолетовые бактерицидные лампы и установки применяют:

во входных и проходных зонах,

в изолированных помещениях,

в амбарах, загонах, конюшнях, курятниках и всех типах строений для птиц, животных;

залах сортировки яиц, кладовых чистого инкубационного оборудования, сывороточных, комнат отходов, залах выборки цыплят, залах сортировки цыплят, экспедициях, лабораториях, тамбурах отгрузки цыплят, бройлерных цехах, кладовых чистых выводных лотков, помещений хранения инкубационных яиц,

дезинфекции воды участвующей в цикле производства,

в ловушках для насекомых.

Ультрафиолетовые лампы и стерилизаторы на рыбном и рыбоперерабатывающем производстве

Микроорганизмы являются постоянными обитателями сырых помещений, образуя целые колонии, которые, попадая на продукцию, могут проявляться как её ослизнение и плесневение, которые обусловливают изменение её запаха и вкуса. Снижается товарный вид, а так же сокращаются сроки хранения в охлажденном и замороженном состоянии.

В рыбопереработке могут применяться аппараты для дезинфекции конвейерных и транспортных лент и прямого обеззараживания продукта и упаковки. Они могут комплектоваться ультрафиолетовыми лампами и ультрафиолетовыми облучателями производства компании «ЛИТ».

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Ультрафиолетовые бактерицидные лампы и установки применяют:

во входных и проходных зонах,

в местах технологического оборудования;

в производственных разделочных цехах для дезинфекции транспортных и конвеерных лент, дезинфекции воздуха,

для дезинфекции воды участвующей в цикле производства,

в складских и холодильных камерах и помещениях,

в ловушках для насекомых.

Благодаря ультрафиолетовым лампам и ультрафиолетовым стерилизационным установкам в цехах разделки, переработки, фасовки, на складе продукции, в цехе упаковки, не будет происходить процесс развития плесени на стенах, потолке, обрудовании, таре и ёмкостях. Воздух и поверхности останутся сухими и чистыми и не станут средой для развития вирусов.

Ультрафиолетовые стерилизаторы в молочном и масложировом производстве

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Зал созревания сыров. Ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха © media.timeout.com

В производственных помещениях должны поддерживаться условия для защиты заквасок и пробиотических микроорганизмов от попадания бактерий и микробов. Действует ТР N 88-ФЗ.

Ультрафиолетовые бактерицидные лампы и установки применяют:

во входных и проходных зонах,

для обеззараживания воздуха и поверхностей всех производственных и вспомогательных помещениях;

для дезинфекции цистерн, тары и упаковки;

в цехах по разливу продукции;

в хранилищах и складах;

для борьбы с плесенью и бактериями во всех указанных случаях;

для дезинфекции воды участвующей в цикле производства,

в ловушках для насекомых.

Ультрафиолетовые лампы для дезинфекции общественного питания

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Шкаф для стерилизации скатертей и полотенец © sc02.alicdn.com

Предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны, кухни и т. д. ) находятся в зоне повышенного риска появления очагов и распространения инфекционных заболеваний. МУ 2.3.975-00 В присутствии людей бактерицидные установки работает в режиме рециркулятора воздуха, при отсутствии — убираются защитные экраны и осуществляется дезинфекция помещений прямым ультрафиолетовым излучением.

Ультрафиолетовые бактерицидные лампы и установки применяют:

во входных и проходных зонах,

в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, в кондитерских цехах, где осуществляется приготовление крема и отделка тортов и пирожных.

помещения, требующие особого санитарного режима, отделения отделки готовых изделий, обработки цехового инвентаря и стерилизации кондитерских мешков, яйцебитни.

дезинфекция поверхностей (полы, стены, столы);

для дезинфекции воды участвующей в цикле производства,

в ловушках для насекомых.

Применение УФ стерилизации на предприятиях мясной и мясоперерабатывающей промышленности

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Пищевая промышленность является наиболее уязвимой с точки зрения бактериальной опасности. При нарушении технологического процесса патогенные микроорганизмы могут привести к порче продукции, а также стать возбудителями желудочно-кишечных заболеваний и массовых пищевых отравлений. Чаще всего причинами этого становятся антисанитарное состояние пищевого производства в силу недостаточной дезинфекции и обеззараживания сырья и готовой продукции, а также недостаточной дезинфекции оборудования и производственных помещений.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Ультрафиолетовые бактерицидные лампы и установки применяют:

во входных и проходных зонах,

в шкафах и складах мяса;

в колбасных цехах и на автоматах;

в коптильных камерах мясопродуктов и колбас;

в производственных цехах мясных консервов;

в местах упаковки продукции;

в помещении хранении чистой тары;

в местах сбора отходов;

для дезинфекции оборудования, транспортных средств и ручного разделочного инструмента;

дезинфекции воды участвующей в цикле производства,

в ловушках для насекомых.

«Инструкция по применению ультрафиолетового излучения при производстве, хранении и перевозке сырья и продуктов животного происхождения». Утв. Минсельхозом РФ 19.07.2002 г.

Применение УФ стерилизации на предприятиях по выпуску напитков

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В качестве примера — использование ультрафиолетовой дезинфекции ленты конвеера при помощи светодиодного модуля.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Аппаратура Phoseon для дезинфекции ленты конвеера на основе УФ светодиодов (UV LED) обеспечивает излучение 5Вт/см² на 275нм, что на сегодня значительно выше, чем другие светодиодные системы, используемые в промышленной дезинфекции. Вместе с тем на сегодня это дорогое решение, которое может быть заменено блоком с ламповым облучателем для обеззараживания транспортных и конвейерных лент.

© uvpro.de

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Перед началом работы воздух в помещении обрабатывают бактерицидными лампами. Обработка проводится согласно санитарным правилам для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности СанПиН № 3244-85.

Ультрафиолетовые бактерицидные лампы и установки применяют:

во входных и проходных зонах,

для дезинфекции воздуха и поверхностей всех производственных и всех вспомогательных помещений;

для дезинфекции цистерн и бродильных чанов;

в автоматах-наполнителях и в цехах по разливу;

для стерилизации крышек, тары и закаточного оборудования;

в хранилищах и складах;

дезинфекции воды участвующей в цикле производства

в ловушках для насекомых.

Благодаря ультрафиолетовым лампам и ультрафиолетовым стерилизационным установкам в цехах брожения, дображивания, на складе продукции, в цехе фильтрации и розлива, не будет происходить процесс развития плесени на стенах, потолке, обрудовании, ёмкостях. Воздух и поверхности останутся сухими и чистыми и не станут средой для развития вирусов.

Борьба с вирусами, бактериями и плесенью в хлебобулочном производстве

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© uvpro.de

© bioclimatic.nl

© Фото из открытых источников

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© bioclimatic.nl

Хлебобулочное и кондитерское производство являются благоприятными средами для появления и распространения плесени и грибков. Нарушение температурного режима в помещении, повышенная влажность, а также иные факторы провоцируют порчу хлеба и хлебобулочных изделий. К сожалению, элементарного проветривания производственного помещения и влажной уборки бывает недостаточно. СанПиН 2.3.4.545-96.

Ультрафиолетовые бактерицидные лампы и установки применяют:

во входных и проходных зонах,

для дезинфекции воздуха и поверхностей всех производственных и вспомогательных помещений;

для дезинфекции бактериологических лабораторий и боксов;

для обеззараживания поверхности упаковочных материалов, тары;

в хранилищах и складах;

для дезинфекции воды участвующей в цикле производства,

в ловушках для насекомых.

Дезинфекция помещений

Для предотвращения процессов гниения продукции, повышения ее качества, в пищевой промышленности применяют оборудование для дезинфекций помещений. К данному оборудованию относятся бактерицидные установки для обеззараживания помещений, воды, бактерицидные облучатели для дезинфекций поверхностей, а также ультрафиолетовые стерилизаторы и рециркуляторы.

© Фото из открытых источников

Выпускаемый компанией НПО «ЛИТ» блок ультрафиолетового обеззараживания воздуха, может использоваться в качестве дополнительного модуля в системах вентиляции и кондиционирования для эффективного обеззараживания воздуха.

УФ лампы последнего поколения с амальгамой

«ЛИТ» производит облучатели открытого и закрытого типа, которые комплектуются ультрафиолетовыми лампами последнего поколения, это лампы с амальгамой. Амальгамные лампы используют не чистую ртуть, а сплав висмута, индия и ртути (амальгама), таким образом ртуть внутри лампы находится в связанном состоянии. Применение амальгамы позволило уменьшить содержание ртути в лампе на несколько порядков, по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами. Лампы обеспечивают ресурс 16000 часов. КПД излучения около 45% с пиком излучения УФ 253,7нм.

При механическом повреждении амальгамной лампы не требуется проведение санобработки (демеркуризации) помещения. Отработанные амальгамные лампы относятся к 3-му классу опасности и не подлежат предварительному обезвреживанию (код ФККО 471 102 11 523), в отличие от стандартных ртутных УФ-ламп или люминесцентных ламп, которые относятся к отходам 1-го класса опасности.

О компании «ЛИТ»

НПО «ЛИТ» производит широкий спектр УФ систем и предлагает ряд технологических решений на их основе для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в различных отраслях промышленности и социальной сферы.

«ЛИТ» основан в 1991 году и входит в тройку мировых лидеров в области разработки и производства ультрафиолетовых систем обработки воды, воздуха и поверхностей. Компания имеет два производственных комплекса: в России (г.Москва) и в Германии (г.Эрфурт), а так же представительства, отвечающие за продвижение, продажи и сервис в ФРГ, Нидерландах, Китае, Венгрии, Турции и Польше. Компания традиционно уделяет большое внимание исследованиям в области применения ультрафиолетовых технологий для различных отраслей промышленности. В подразделениях НИОКР работает 3 профессора и 10 кандидатов наук.

Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:

современное машиностроительное производство,

электросборочное производство,

производство газоразрядных ламп,

научно-исследовательский центр,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службу маркетинга и продаж,

службу снабжения,

управление логистики.

Компания осуществляет консультирование, индивидуальное проектирование и занимается оснащением оборудования по индивидуальным и типовым проектам. Любой вариант цветного исполнения корпуса по RAL позволяет легко вписать поставляемое оборудование в обстановку помещений.

Предприятие НПО «ЛИТ» имеет Лицензию Минздрава РФ на производство стерилизационной техники, имеют Регистрационное удостоверение Минздрава России и Сертификаты Соответствия.