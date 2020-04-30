ОВК поставила сибирскому оператору ТЛС партию цистерн для перевозки серной кислоты

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ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания») (MOEX: UWGN), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, выполнило в срок поставку вагонов-цистерн под перевозку технической серной кислоты для железнодорожного оператора ООО «Транспортные Логистические Системы» (ТЛС). Это первая сделка компаний и первые специализированные вагоны нового поколения для сибирского оператора.

Цистерну модели 15-9545 на тележке 25 тс характеризуют повышенная грузоподъемность 77 т и объем котла 44 м3, благодаря которым погрузка в вагон увеличивается почти на 12% по сравнению с типовыми аналогами. Ходовая часть цистерны — тележки с повышенной осевой нагрузкой модели 18-9855, которые обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и сокращение стоимости жизненного цикла вагона. Срок службы цистерны составляет 18 лет, межремонтные пробеги увеличены до 1 млн км (или 8 лет). Типовые аналоги направляются в первый деповской ремонт на пробеге 210 тыс. км (или через 2 года), в последующий плановый ремонт — на пробеге 110 тыс. км (или через 2 года).

Котел цистерны модели 15-9545 — цельнометаллический сварной конструкции — оборудован люком для технического обслуживания с герметичной откидной крышкой. В верхней части котла установлен предохранительно-впускной клапан для предотвращения повышенного давления внутри емкости, а также для ликвидации вакуума. Клапан защищен противогидроударным устройством. Уплотнительные поверхности и конструкция трубы слива-налива, крышки люка и предохранительно-впускной клапан обеспечивают герметичность и исключают утечку перевозимого груза.

Олег Балакирев, директор ООО «Транспортные Логистические Системы»: «Сибирский регион выполняет функцию одного из крупнейших транспортных и транзитных узлов на территории России. Для эффективной работы на этом высококонкурентном полигоне требуются не только оперативность и высокие профессиональные качества команды, но и современный подвижной состав. Специализированные вагоны на тележке 25 тс относительно недавно появились на рынке. Мы слышали много позитивных отзывов о работе вагонов 25 тс. И данную поставку цистерн ОВК рассматриваем для себя как первый пробный, но, надеюсь, не последний шаг на пути эксплуатации вагонов нового поколения. Приобретенный подвижной состав позволит обеспечить бесперебойный вывоз продукции наших клиентов, снизить транспортные издержки на тонну перевозимой продукции».