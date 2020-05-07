Компания «Сибэст» выпускает ультрафиолетовые очистители воздуха «Анти-Бакт»
Компания «Сибэст-Светотехника» (производство в г.Новосибирск) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Очистители воздуха «Анти-Бакт» имеют автоматическое управление, снабжены системой автоматизированного учета «Ресурс». Аппараты линейки «Антикор» могут работать в условиях высокой влажности.
Новость будет дополнена.
«Анти-Бакт», а также «Санни» и «Анти-Грипп» — собственные торговые марки компании «Сибэст» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.
Компания «Сибэст-Светотехника» основана в 1994 году и уже более 25 лет является ведущим предприятием, работающим в области производства и поставки ультрафиолетовых бактерицидных облучателей и рециркуляторов.
Производство находится в Новосибирске (Новосибирский светотехнический завод) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.
В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический участок,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.
Преимущества ультрафиолетовых очистителей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Аппараты способны работать в условиях высокой влажности и могут применяться в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в школах и детских садах, в сфере питания и торговли для стерилизации воздуха.
Модели ультрафиолетовых очистителей
Компания «Сибэст» производит ультрафиолетовые очистители нескольких моделей, которые предназначены как для промышленного, так и для общего использования.
«Санни»
Модели предназначены для детских комнат, детских дошкольных и школьных заведений. Все модели оснащены системой «Ресурс».
«Анти-Бакт»
Переносной пульт позволяет дистанционно считывать со всей установленной аппаратуры «Анти-Бакт» с системой «Ресурс» серийные номера аппаратов и время работы ламп. Это позволяет упростить общий учет. Система «Ресурс» хранит накопленную информацию при длительном отключении от сети.
Ультрафиолетовые рециркуляторы выпускаются в комбинированном и обычном исполнении. Комбинированное исполнение означает возможность испольовать аппараты как очистители воздуха и как облучатели в зависимости от возникающих задач.
Выпускаются модели разной производительности, они могут иметь от одной до шести ламп.
Крышка открывается ключом и блок может использоваться как облучатель для ультрафиолетовой очистки воздуха и поверхностей в отсутствие людей.
Специальная вентиляционная решетка экранирует прямое ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы, в результате ультрафиолетовое излучение не выходит за пределы аппарата.
Настенные и потолочные облучатели
Настенные и потолочные облучатели предназначены для обеззараживания воздушной среды и поверхностей. Выпускаются с поворотным механизмом и без него. Механизм поворота дает возможность одновременного вращения двух ламп на 270 градусов.
Может использоваться для поверхностного облучения готовой продукции, упаковочной тары и упаковки.
Облучатели для систем вентиляции
«Анти-Бакт БОВ» — блок обеззараживания воздуха, монтируется в систему вентиляции. Если вентиляционный канал проходит по помещению, блок может работать в открытом виде как облучатель для очистки поверхностей в осутствие людей.
Обеззараживание для конвеерных линий
Аппарат «Анти-Бакт зонт М1» или иной, устанавливается на конвейер. Может использоваться для поверхностного облучения готовой продукции, упаковочной тары и упаковочной пленки на конвейерных лентах. Модель предназначена как для вертикального, так и горизонтального автоматического оборудования по упаковке.
Дезинфекция животноводческих помещений и продукции
Технические характеристики
- Источник излучения — ультрафиолетовые лампы LTC15T8
- Мощность ламп, Вт 15-30
- Средняя продолжительность работы ламп, часов 9000
- Напряжение электропитания 220В±10%, 50Гц
- Мощность в зависимости от модели не более 200ВА
- Уровень шума не более 40дБ(А)
- Бактерицидная эффективность 99,9 (99,0)%
- Класс электробезопасности класс 1 тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Средний срок службы не менее 5 лет
Безопасные УФ лампы с тефлоновым покрытием
«Сибэст» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Анти-Бакт» и «Анти-Грипп», которые могут комплектоваться безопасными УФ лампами с тефлоновым покрытием. Особенность таких ламп — их безопасность: колба лампы покрыта слоем тефлона, который в случае повреждения лампы надежно защищает персонал и помещение от паров ртути и осколков стекла. Опасные последствия разбитых ламп.
Производство компании «Сибэст» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла испытания по итогам которых выдана сертификационная документация и декларации соответствия.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GDMt24yc9wk
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cFgKzRqjiv0
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
Читайте также...
- Распределительный центр для обслуживания аптек и лечебных учреждений открыт в Новосибирске
- В новосибирской компании ФЕРРУМ запущен пятый трубный стан
- Линия производства стеклянных бутылок запущена в Новосибирске