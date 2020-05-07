Компания «Сибэст» выпускает ультрафиолетовые очистители воздуха «Анти-Бакт»

© Фото из открытых источников

Компания «Сибэст-Светотехника» (производство в г.Новосибирск) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Очистители воздуха «Анти-Бакт» имеют автоматическое управление, снабжены системой автоматизированного учета «Ресурс». Аппараты линейки «Антикор» могут работать в условиях высокой влажности.

Новость будет дополнена.

«Анти-Бакт», а также «Санни» и «Анти-Грипп» — собственные торговые марки компании «Сибэст» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Компания «Сибэст-Светотехника» основана в 1994 году и уже более 25 лет является ведущим предприятием, работающим в области производства и поставки ультрафиолетовых бактерицидных облучателей и рециркуляторов.

Производство находится в Новосибирске (Новосибирский светотехнический завод) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.

© Фото из открытых источников

Преимущества ультрафиолетовых очистителей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Аппараты способны работать в условиях высокой влажности и могут применяться в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в школах и детских садах, в сфере питания и торговли для стерилизации воздуха.

Модели ультрафиолетовых очистителей

Компания «Сибэст» производит ультрафиолетовые очистители нескольких моделей, которые предназначены как для промышленного, так и для общего использования.

«Санни»

Модели предназначены для детских комнат, детских дошкольных и школьных заведений. Все модели оснащены системой «Ресурс».

© sun1-89.userapi.com

© sun9-26.userapi.com

«Анти-Бакт»

Переносной пульт позволяет дистанционно считывать со всей установленной аппаратуры «Анти-Бакт» с системой «Ресурс» серийные номера аппаратов и время работы ламп. Это позволяет упростить общий учет. Система «Ресурс» хранит накопленную информацию при длительном отключении от сети.

© medtbase.ru

Ультрафиолетовые рециркуляторы выпускаются в комбинированном и обычном исполнении. Комбинированное исполнение означает возможность испольовать аппараты как очистители воздуха и как облучатели в зависимости от возникающих задач.

Выпускаются модели разной производительности, они могут иметь от одной до шести ламп.

© bakt.ru

Крышка открывается ключом и блок может использоваться как облучатель для ультрафиолетовой очистки воздуха и поверхностей в отсутствие людей.

© medrk.kz

Специальная вентиляционная решетка экранирует прямое ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы, в результате ультрафиолетовое излучение не выходит за пределы аппарата.

© sun1-21.userapi.com

© ekaterinburg.sibest.ru

© navitrinu.ru

Настенные и потолочные облучатели

Настенные и потолочные облучатели предназначены для обеззараживания воздушной среды и поверхностей. Выпускаются с поворотным механизмом и без него. Механизм поворота дает возможность одновременного вращения двух ламп на 270 градусов.

Может использоваться для поверхностного облучения готовой продукции, упаковочной тары и упаковки.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© moskva.fishretail.ru

© archspeech.com

© torglogistika.ru

Облучатели для систем вентиляции

«Анти-Бакт БОВ» — блок обеззараживания воздуха, монтируется в систему вентиляции. Если вентиляционный канал проходит по помещению, блок может работать в открытом виде как облучатель для очистки поверхностей в осутствие людей.

© blog.lightup.com

© meatinfo.ru

© Фото из открытых источников

Обеззараживание для конвеерных линий

Аппарат «Анти-Бакт зонт М1» или иной, устанавливается на конвейер. Может использоваться для поверхностного облучения готовой продукции, упаковочной тары и упаковочной пленки на конвейерных лентах. Модель предназначена как для вертикального, так и горизонтального автоматического оборудования по упаковке.

© Фото из открытых источников

© eplatform.in

Дезинфекция животноводческих помещений и продукции

© antibact.ru

© new.egg-breakers.com

© antibact.ru

Технические характеристики

Источник излучения — ультрафиолетовые лампы LTC15T8

Мощность ламп, Вт 15-30

Средняя продолжительность работы ламп, часов 9000

Напряжение электропитания 220В±10%, 50Гц

Мощность в зависимости от модели не более 200ВА

Уровень шума не более 40дБ(А)

Бактерицидная эффективность 99,9 (99,0)%

Класс электробезопасности класс 1 тип В по ГОСТ Р 50267.0-92

Средний срок службы не менее 5 лет

Безопасные УФ лампы с тефлоновым покрытием

«Сибэст» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Анти-Бакт» и «Анти-Грипп», которые могут комплектоваться безопасными УФ лампами с тефлоновым покрытием. Особенность таких ламп — их безопасность: колба лампы покрыта слоем тефлона, который в случае повреждения лампы надежно защищает персонал и помещение от паров ртути и осколков стекла. Опасные последствия разбитых ламп.

Производство компании «Сибэст» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла испытания по итогам которых выдана сертификационная документация и декларации соответствия.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GDMt24yc9wk

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cFgKzRqjiv0