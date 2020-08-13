Компания «Смарт стил» выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами
Компания «Смарт стил» выпускает бактерицидные рециркуляторы «Смарт бриз» с ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания помещений. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особенностью рециркуляторов является изготовление корпуса из 2 миллиметровой листовой стали, в том числе из нержавеющей. Рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях.
«Смарт-бриз» марка бактерицидных рециркуляторов воздуха компании «Смарт стил» производящей осветительное оборудование и оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.
Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.
Преимущества ультрафиолетовых обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.
Области применения рециркулятора
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры и магазины
- Помещения сферы общественного питания
- Салоны красоты и парихмахерские
- Квартиры и загородные дома
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия промышленности
- Помещения финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
- Общественный транспорт
Примеры помещений, где может использоваться рециркулятор
В письме Роспотребнадзора
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.
Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Потолочный рециркулятор «Смарт-бриз С»
«Смарт бриз С» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Для встраивания в ячейку потолка 60×120см можно использовать «Смарт-бриз С» с закрытием неиспользуемого пространства.
Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.
Схема монтажа в потолок
Встраивание в потолок «Грильято».
Технические характеристики «Смарт-бриз С»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 35 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 595×595×102 мм.
- Масса рециркулятора до 8,5 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Производительность — до 100м³/час.
- Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 20м².
- Уровень шума не более 26 дБА.
Технические характеристики «Смарт-бриз В»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 35 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 500×312×81 мм.
- Масса рециркулятора до 5 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Производительность — до 100м³/час.
- Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 20м².
- Уровень шума не более 26 дБА.
Технические характеристики «Смарт-бриз ВЛ»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 65 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 1000×312×81 мм.
- Масса рециркулятора до 9,5 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Производительность — до 100м³/час.
- Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 30м².
- Уровень шума не более 26 дБА.
Технические характеристики «Смарт-бриз Ф»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 60 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 1294×352×354 мм.
- Масса рециркулятора до 15 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Производительность — до 100м³/час.
- Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 30м².
- Уровень шума не более 26 дБА.
Технические характеристики «Смарт-бриз Ф2»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 125 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 1294×352×354 мм.
- Масса рециркулятора до 15 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Производительность — до 200м³/час.
- Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 40м².
- Уровень шума не более 35 дБА.
Технические характеристики «Смарт бриз А1»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 12 В или 24 В, постоянный ток.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 37 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 450×340×77 мм.
- Масса рециркулятора до 4 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Производительность — до 60м³/час.
- Рекомендованный объем салона транспортного средства — 15-20м³.
- Уровень шума не более 26 дБА.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/AsJQpERXNm0
О компании
Производственное предприятие ООО «Смарт стил» начало свою деятельность в 2019 году. «Смарт стил» специализируется на производстве изделий из металла и листового пластика, осветительного оборудования и оборудования для обеззараживания помещений ультрафиолетом.
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- цех электротехники и освещения,
- цех окраски изделий,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Современное производство изделий из металла ведется на высокотехнологичном оборудовании квалифицированными сотрудниками, обладающими большим опытом практической деятельности.
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
Читайте также...
- Компания «ЭОЛ» производит электростатические очистители воздуха
- Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар»
- НПО «ЛИТ» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Аэролит»