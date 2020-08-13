Компания «Смарт стил» выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами

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Компания «Смарт стил» выпускает бактерицидные рециркуляторы «Смарт бриз» с ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания помещений. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью рециркуляторов является изготовление корпуса из 2 миллиметровой листовой стали, в том числе из нержавеющей. Рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях.

«Смарт-бриз» марка бактерицидных рециркуляторов воздуха компании «Смарт стил» производящей осветительное оборудование и оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.

Преимущества ультрафиолетовых обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Области применения рециркулятора

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры и магазины

Помещения сферы общественного питания

Салоны красоты и парихмахерские

Квартиры и загородные дома

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия промышленности

Помещения финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Общественный транспорт

Примеры помещений, где может использоваться рециркулятор

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В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Потолочный рециркулятор «Смарт-бриз С»

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«Смарт бриз С» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Для встраивания в ячейку потолка 60×120см можно использовать «Смарт-бриз С» с закрытием неиспользуемого пространства.

Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

Схема монтажа в потолок

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Встраивание в потолок «Грильято».

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Технические характеристики «Смарт-бриз С»

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Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 35 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 595×595×102 мм. Масса рециркулятора до 8,5 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Производительность — до 100м³/час. Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 20м². Уровень шума не более 26 дБА.

Технические характеристики «Смарт-бриз В»

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Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 35 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 500×312×81 мм. Масса рециркулятора до 5 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Производительность — до 100м³/час. Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 20м². Уровень шума не более 26 дБА.

Технические характеристики «Смарт-бриз ВЛ»

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Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 65 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 1000×312×81 мм. Масса рециркулятора до 9,5 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Производительность — до 100м³/час. Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 30м². Уровень шума не более 26 дБА.

Технические характеристики «Смарт-бриз Ф»

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Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 60 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 1294×352×354 мм. Масса рециркулятора до 15 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Производительность — до 100м³/час. Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 30м². Уровень шума не более 26 дБА.

Технические характеристики «Смарт-бриз Ф2»

Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 125 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 1294×352×354 мм. Масса рециркулятора до 15 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Производительность — до 200м³/час. Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 40м². Уровень шума не более 35 дБА.

Технические характеристики «Смарт бриз А1»

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Рециркуляторы работают от сети напряжением 12 В или 24 В, постоянный ток. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 37 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Высокая степень обеззараживания до 95% по Золотистому стафилококку. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 450×340×77 мм. Масса рециркулятора до 4 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности изготовлены из стали, покрыты краской, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Производительность — до 60м³/час. Рекомендованный объем салона транспортного средства — 15-20м³. Уровень шума не более 26 дБА.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/AsJQpERXNm0

О компании

Производственное предприятие ООО «Смарт стил» начало свою деятельность в 2019 году. «Смарт стил» специализируется на производстве изделий из металла и листового пластика, осветительного оборудования и оборудования для обеззараживания помещений ультрафиолетом.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

цех электротехники и освещения,

цех окраски изделий,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Современное производство изделий из металла ведется на высокотехнологичном оборудовании квалифицированными сотрудниками, обладающими большим опытом практической деятельности.

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