В Грозном открыт новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Е. П. Глинки
Первый детский инфекционный корпус Республиканской детской клинической больницы им. Е. П. Глинки на 100 коек открыли в субботу в Грозном.
В новом корпусе четыре отделения: приемное, воздушно-капельное, кишечных инфекций и реанимационный блок.
Строительство нового корпуса осуществлялось по программе национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта — более 600 млн рублей.
Во время пандемии корпус будет использоваться для приёма больных с новой коронавирусной инфекцией. В реанимационном отделении установлены аппараты ИВЛ и другое оборудование.
«Для приема больных коронавирусом здесь имеется соответствующее оборудование, расходные материалы и специалисты. У нас до сих пор не было отдельного детского инфекционного центра, приходилось пациентов отправлять в другую больницу для госпитализации и консультации», — рассказал главный врач больницы Казбек Межидов.
Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.
Читайте также...
- В Грозном открыли пусковой комплекс клинической больницы
- В Грозном открылся новый корпус Клинической больницы № 1
- В Чечне открыли новую районную поликлинику на 1200 посещений в смену
02.05.2021:12:34
03.05.2001:58:57