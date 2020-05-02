В Грозном открыт новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Е. П. Глинки

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Первый детский инфекционный корпус Республиканской детской клинической больницы им. Е. П. Глинки на 100 коек открыли в субботу в Грозном.

В новом корпусе четыре отделения: приемное, воздушно-капельное, кишечных инфекций и реанимационный блок.

Строительство нового корпуса осуществлялось по программе национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта — более 600 млн рублей.

Во время пандемии корпус будет использоваться для приёма больных с новой коронавирусной инфекцией. В реанимационном отделении установлены аппараты ИВЛ и другое оборудование.

«Для приема больных коронавирусом здесь имеется соответствующее оборудование, расходные материалы и специалисты. У нас до сих пор не было отдельного детского инфекционного центра, приходилось пациентов отправлять в другую больницу для госпитализации и консультации», — рассказал главный врач больницы Казбек Межидов.

Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.

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