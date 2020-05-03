На Северо-Кавказской железной дороге завершен капремонт Лысогорского тоннеля

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Важное событие не только для Краснодарского края. После реконструкции открылся Лысогорский тоннель. Три километра, самый протяженных на Северо-Кавказской железной дороге. Капремонта он требовал очень давно, и несколько месяцев, которые он продолжался, поезда приходилось пускать в объезд. Теперь дорога к морю вновь стала быстрой и комфортной.

Первый локомотив проходит по обновленным путям Лысогорского тоннеля. Самый протяженный на юге путепровод, длиной в три километра в Туапсинском районе был закрыт еще в середине января на полную реконструкцию. Движение в сторону Черноморского побережья стало работать по измененному расписанию и осуществлялось по другим участкам железной дороги.

Поезда пустили через станции «Армавир» и «Белореченск», минуя обычную точку следования — Краснодар. Туда все три месяца можно было добраться только с пересадкой. Такой железнодорожный маршрут в обход ремонтируемого участка значительно увеличил время в пути. Мера была вынужденная. Тоннель, построенный более 40 лет назад, требовал капитального ремонта. Износ вызван, прежде всего, коррозией из-за сложного горно-геологического расположения. Демонтаж рельсов и железобетонных шпал, а их в тоннеле более 6000, был невозможен без закрытия участка.

«Данный тоннель из нашей практики на сегодняшний день оказался самым сложным. Не только из-за своей протяженности, но есть отличительная черта — то, что шпала в старом путевом бетоне — она была замоноличена. То есть только благодаря тщательной подготовке и выбору оборудования, технологии, правильных кадров все работы были выполнены в срок, качественно», — отметил начальник участка Алексей Галкин.

На объекте каждый день трудились более сотни специалистов. Эпидемия короновируса внесла в работу свои коррективы, но на сроках это не сказалось. Здесь подключили новые инженерные сети, освещение, вентиляция и уложена современная рельсошпальная решетка. В проекте большого ремонта учтены и сложные условия горной местности Туапсинского района. Работы велись по инновационной технологии — пути оборудовали вибро- и шумоподавляющими подушками. Такая конструкция позволяет составу мягко и быстро проходить этот участок и тем самым увеличить гарантийный срок эксплуатации путей.

«Основные принципиальные особенности данной технологии — это безопасность движения поездов, комфорт, плавность хода для пассажиров, это увеличение скоростей движения поездов и немаловажный фактор — это минимизация затрат на содержание», — отметил начальник Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Владимир Оганесян.

Уже сегодня по участку Краснодар — Сочи после трехмесячного перерыва проследует первый пассажирский поезд — пригородная электричка. Поезда дальнего следования планируют запустить через отремонтированный тоннель со следующей недели.