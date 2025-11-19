19 ноября в Новороссийске запустили движение по двум основным путям на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка «Нижний». Новая линия значительно повышает потенциал одного из крупнейших транспортных узлов страны.

Реализация проекта стала возможной благодаря масштабным работам сотрудников компании «Бамтоннельстрой-Мост». Теперь обеспечена полноценная связь от станции Гайдук через блокпост Кирилловский и далее до парка «Нижний».

Это решение является частью большого комплекса мероприятий по модернизации ж/д сети Новороссийска, находящихся под контролем заказчика «Ространсмодернизации». Обновленная линия позволит повысить пропускную способность узла и увеличить рост объемов грузоперевозок. К 2030 году общий грузооборот может достигнуть 43 миллионов тонн, что почти на 18 миллионов тонн больше нынешних показателей.

В ходе первой очереди проекта были возведены 7 мостов и путепроводов, 4 подпорные стены, а объем насыпи земляного полотна превысил 50 тысяч кубометров. В рамках второй очереди на участке «Парк „Б“» и втором пути от блокпоста Кирилловский специалисты построили еще 4 моста, около 2 километров искусственного русла реки Цемес, уложили 550 тысяч кубометров земляного полотна и проложили свыше 3 километров новых путей.

Работы по расширению железнодорожной инфраструктуры продолжаются. На ближайший этап запланировано возведение нового моста, эстакады, а также 17 зданий.