Завод СпецАгрегат передал 37 единиц дорожной техники в Челябинск
37 единиц дорожной техники в декабре 2019 г. переданы в Челябинск на обслуживание дорог и улиц областного центра.
В партию включены 21 единица всесезонных комбинированных дорожных машин ВМКД-2015 на шасси Урал NEXT и Камаз, а также 16 тракторов МТЗ с плужно-щеточным и фрезернороторным оборудованием.
Источник: http://zavodsa.ru/news/633/
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