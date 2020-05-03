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Транспорт и логистика

Завод СпецАгрегат передал 37 единиц дорожной техники в Челябинск

 © zavodsa.ru

37 единиц дорожной техники в декабре 2019 г. переданы в Челябинск на обслуживание дорог и улиц областного центра.

В партию включены 21 единица всесезонных комбинированных дорожных машин ВМКД-2015 на шасси Урал NEXT и Камаз, а также 16 тракторов МТЗ с плужно-щеточным и фрезернороторным оборудованием.

 © zavodsa.ru
Источник: http://zavodsa.ru/news/633/

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Завод СпецАгрегат
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